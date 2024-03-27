مقتل 7 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مركز صحي (فيديو وصور)

قتل 7 أشخاص وجرح آخرون في غارة جوية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء على بلدة الهبارية جنوبي لبنان.



وقال مصدر امني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت ، إن القتلى هم من المسعفين ، قتلوا اثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهباري.

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بدوره، أعلن "حزب الله" في بيان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت "مركز الجمعية الطبية ‌‏الإسلامية في بلدة الهبارية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من ‏المدنيين اللبنانيين".



وأدان "العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات ‏الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية"، مؤكدا "بشكل قاطع وحتمي أن هذا ‏العدوان لن يمر دون رد وعقاب".





صور تظهر آثار المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت مركز جهاز الطوارىء والإغاثة في الهبارية، والتي أدت إلى إستشهاد 7 من عناصر المركز.#الهبارية#مجزرة_الهبارية pic.twitter.com/0b6rhNiKbq — Ali Nouraldeen (@alinouraldean) March 27, 2024