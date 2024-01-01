الإثنين 01 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ملكة الدنمارك تعلن عن تخليها عن العرش

ملكة الدنمارك تعلن عن تخليها عن العرش
ملكة الدنمارك تعلن عن تخليها عن العرش
 أعلنت ملكة الدنمارك مارغريته الثانية عن تنازلها عن العرش.
وقالت الملكة البالغة من العمر 83 عامًا، في خطوة غير متوقعة، في خطابها المتلفز بمناسبة رأس السنة الجديدة مساء أمس الأحد، إنها تريد التخلي عن منصبها في 14 كانون الثاني 2024.اضافة اعلان
وتتزامن استقالة مارغريته مع الذكرى الـ52 لجلوسها على العرش، وفقا لشبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الإثنين.
وفي خطابها السنوي بمناسبة رأس السنة الجديدة، والذي يتابعه الدنماركيون عن كثب دائمًا، قالت الملكة: أنها ستترك العرش لابنها ولي العهد الأمير فريدريك. وقبل كل شيء، أرادت أن تظهر امتنانها على الدفء والدعم الذي تلقته لها مر السنين.
وصعدت مارغريته إلى عرش الدنمارك بعد وفاة والدها فريدريك التاسع في 14 كانون الثاني 1972.
ومنذ وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، التي تربطها بها صلة قرابة، في 8 أيلول 2022، أصبحت مارغريته الملكة الأطول خدمة في العالم. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العلم الإسرائيلي

واشنطن بوست: "إسرائيل" تخسر ربع مليار دولار يوميا

31 كانون الأول 2023
وزير الخارجية إيلي كوهين

نتنياهو يعفي كوهين من وزارة الخارجية وتقارير: بسبب تصريحاته

31 كانون الأول 2023
بيلا حديد

كتب اسمها على صاروخ متجه لغزة.. ملاكم إسرائيلي يتوعد بيلا حديد وأسرتها بالقتل

31 كانون الأول 2023
قصف غزة

عشرات الشهداء بقصف جوي ومدفعي في اليوم الـ86 من العدوان على غزة

31 كانون الأول 2023
مدمرة أميركية

البنتاغون: مدمرة أميركية تسقط صواريخ مضادة للسفن في البحر الأحمر

31 كانون الأول 2023
قصف غزة

تقرير: إسرائيل أسقطت 29 ألف قنبلة دمرت 70% من منازل غزة

30 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إسرائيل بعد 7 أكتوبر

ماهر أبو طير |اليوم

ودخل عام جديد والدم يستباح

جهاد المنسي |اليوم

الانتخابات البرلمانية وسيناريوهات المستقبل

نضال منصور |اليوم

الانحراف الكبير!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

جردة حساب سنوية

تهاني روحي |اليوم

الأردن والمشهد الأخير

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مسجد مزقت قبته قذيفة في أحد صراعات الشرق الأوسط - (أرشيفية)

حنين إلى مشرق ضائع

ترجمات | منذ19 ساعة
مظاهرة مساندة لفلسطين في باريس، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

أي مجال للتفكير بعد غزة؟

ترجمات | منذ19 ساعة
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |30 كانون الأول 2023
جثامين ضحايا مجزرة الطنطورة مجمّعة تمهيداً لوضعها في القبرَين الجماعيين - (المصدر)

الطنطورة: الماضي والحاضر

ترجمات |29 كانون الأول 2023
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 