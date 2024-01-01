ملكة الدنمارك تعلن عن تخليها عن العرش

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أعلنت ملكة الدنمارك مارغريته الثانية عن تنازلها عن العرش.وقالت الملكة البالغة من العمر 83 عامًا، في خطوة غير متوقعة، في خطابها المتلفز بمناسبة رأس السنة الجديدة مساء أمس الأحد، إنها تريد التخلي عن منصبها في 14 كانون الثاني 2024.وتتزامن استقالة مارغريته مع الذكرى الـ52 لجلوسها على العرش، وفقا لشبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الإثنين.وفي خطابها السنوي بمناسبة رأس السنة الجديدة، والذي يتابعه الدنماركيون عن كثب دائمًا، قالت الملكة: أنها ستترك العرش لابنها ولي العهد الأمير فريدريك. وقبل كل شيء، أرادت أن تظهر امتنانها على الدفء والدعم الذي تلقته لها مر السنين.وصعدت مارغريته إلى عرش الدنمارك بعد وفاة والدها فريدريك التاسع في 14 كانون الثاني 1972.ومنذ وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، التي تربطها بها صلة قرابة، في 8 أيلول 2022، أصبحت مارغريته الملكة الأطول خدمة في العالم. (بترا)