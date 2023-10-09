الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ممثلة الإمارات في مجلس الأمن تدعو إلى التهدئة وحماية المدنيين

مجلس الأمن يقرر تجديد ولاية الأمم المتحدة في الجولان
مجلس الأمن
أكدت الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، أهمية الهدوء وتهدئة التصعيد بالتركيز على حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.اضافة اعلان
وقالت نسيبة، بعد جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في فلسطين الليلة الماضية إن الاعضاء يشعرون بقلق بالغ ازاء ذلك.
وكان المجلس استمع إلى إحاطة من المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.
والإمارات عضو غير دائم في المجلس.
وقالت نسيبة "إن الكثيرين من أعضاء المجلس يؤمنون بأن فتح الأفق السياسي في المستقبل، الذي يؤدي إلى تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع".
وأضافت أن أعضاء المجلس يشعرون أيضا بالقلق بشأن احتمال توسع نطاق التوترات إقليميا، مشددة على ضرورة فعل كل ما يمكن لمنع حدوث ذلك.- (بترا)
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