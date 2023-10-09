ممثل الأمارات في مجلس الأمن تدعو إلى التهدئة وحماية المدنيين

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أكدت الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، أهمية الهدوء وتهدئة التصعيد بالتركيز على حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقالت نسيبة، بعد جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في فلسطين الليلة الماضية إن الاعضاء يشعرون بقلق بالغ ازاء ذلك.وكان المجلس استمع إلى إحاطة من المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.والإمارات عضو غير دائم في المجلس.وقالت نسيبة "إن الكثيرين من أعضاء المجلس يؤمنون بأن فتح الأفق السياسي في المستقبل، الذي يؤدي إلى تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع".وأضافت أن أعضاء المجلس يشعرون أيضا بالقلق بشأن احتمال توسع نطاق التوترات إقليميا، مشددة على ضرورة فعل كل ما يمكن لمنع حدوث ذلك.- (بترا)