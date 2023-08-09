الأربعاء 09 آب 2023
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"من الداخل".. فيديو لحظة ضرب "درون" أوكراني ناطحة سحاب روسية

طائرات الدرون الحربية
طائرات الدرون الحربية
كشفت لقطات جديدة مسربة، لحظة ضرب طائرات دون طيار، أوكرانية، أحد الأبراج الروسية الشهيرة، في موسكو، حيث تضم عددا من الوزارات الروسية في طوابقها.اضافة اعلان
وأظهر الفيديو لقطات من داخل كاميرات المراقبة، لهجمات أوكرانية بالـ"درون"، على برج في حي "موسكو سيتي" الاقتصادي المرموق.
وأظهرت الكاميرات من داخل إحدى صالات الاستقبال، لحظة ضرب "الدرون" للمبنى، وهلع المتواجدين بداخل البرج.

وكانت أوكرانيا، قد شنت يوم 30 يوليو الماضي، سلسلة هجمات على العاصمة الروسية بعشرات الطائرات المسيّرة، مما أدى إلى إصابة شخص وإغلاق مؤقت لأحد المطارات الأربعة حول موسكو.
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