الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

من دروس المعارك في أوكرانيا.. دبابات ميركافا الإسرائيلية تظهر بسواتر واقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ظهرت على الإنترنت صور فوتوغرافية لدبابات Merkava Mark IV المجهّزة بسواتر واقية.

شوهدت لأول مرة في المناطق التي تتمركز فيها المعدات العسكرية الإسرائيلية، التي يفترض أن تغزو قطاع غزة، دبابات Merkava Mark IV ذات سواتر لحماية أبراجها المدرعة.اضافة اعلان

وذلك بعد أن استجابت قيادة الجيش الإسرائيلي في وقت قياسي لوجود عيوب في تلك المدرعات الحديثة تم الكشف عنها خلال تطورات الأحداث الأخيرة، حيث اتضح أنه على الرغم من التدابير المتخذة لحماية سطح الدبابة، فإن Merkava Mark IV لديها مناطق معرضة للخطر، يمكن أن تُضرب بسهولة بواسطة ذخائر تسقطها المسيّرات الجوية الخفيفة الرباعية المراوح.

ويشبه المظهر الخارجي لتلك السواتر الواقية تصاميم يمكن مشاهدتها على دبابات "تي – 72"، "تي – 80"، تي – 90" وعربات المشاة القتالية ( بي إم بي) وناقلات الأفراد المدرعة (بي تي إر) والمدافع الذاتية الحركة الروسية الصنع.

يذكر أن تلك السواتر أثارت وقتها سخرية بعض "الخبراء" الأجانب، وخاصة ممن يدعمون نظام كييف، لكن مع ذلك، اضطرت أطقم المدرعات الأوكرانية نفسه لتقليد نظيرتها الروسية بعد تعرضها لخسائر فادحة.

على الرغم من أن الصين تعمل أيضا بنشاط على تطوير أنظمة الحماية الفعالة لدباباتها، فإن فكرة تجهيز المدرعات بمثل هذه السواتر تلقى المزيد من القبول.

أما بالنسبة لـ Merkava Mark IV، كما اتضح فيما بعد، فإن أجهزة حمايتها الفعالة لا تزال بعيدة عن الكمال، ومن المؤكد أن شبكة الأمان فيها لا توفر الحماية كما يجب. -المصدر: روسيسكايا غازيتا
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