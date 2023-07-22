السبت 22 تموز 2023
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من هو سلوان موميكا محرق القرآن المستمر بالتعدّى على مشاعر المسلمين؟

من هو سلوان موميكا محرق القرآن المستمر بالتعدّى على مشاعر المسلمين؟
من هو سلوان موميكا محرق القرآن المستمر بالتعدّى على مشاعر المسلمين؟
أشارت صفحات سلوان موميكا اللاجئ العراقي الذي ألهب مشاعر المسلمين حول العالم بتدنيسه القرآن في ستوكهولم، إلى أن ماضيه في العراق كان حافلا بالنشاط السياسي، بل قاتل ضد تنظيم "داعش".اضافة اعلان

قبل انتقاله إلى السويد، تشير حساباته الى محاولته الانخراط في العمل السياسي في العراق، بما في ذلك صلات له مع مجموعة مسيحية مسلحة أثناء القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وتأسيس حزب سياسي سرياني غامض، ومنافسات مع مجموعات مسيحية مسلحة مؤثرة، وتعرضه للاعتقال لفترة قصيرة.

كما شارك في التظاهرات الواسعة ضد الفساد في العراق في نهاية 2019، الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي قمعتها السلطات بقسوة وقتل خلالها أكثر من 600 شخص.

وفي 28 يونيو، داس الرجل الذي يبلغ من العمر 37 عاما نسخة من القرآن قبل أن يدس فيه قطعا من لحم الخنزير ويحرق بضع صفحات منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم، في اليوم الأول من عيد الأضحى.

ويوم الخميس الماضي، نظم موميكا تجمعا جديدا سمحت به الشرطة السويدية في ستوكهولم، حيث داس على المصحف ومزّق صفحاته، ودنّس العلم العراقي.

وفي المرتين، تحدّى موميكا متظاهرين معارضين كانوا ينتقدون تصرّفه وواجه إهاناتهم بابتسامة متكلّفة. RT

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