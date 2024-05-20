مهام رئاسية دون صفة رئيس.. ماذا نعرف عن محمد مخبر؟؟

أعلنت الرئاسة الايرانية، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في ظروف جوية صعبة.



وكانت الرئاسة الايرانية أعلنت أن الدستور الإيراني عالج جميع الحالات التي يشغر فيها منصب الرئيس.

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وبحسب وكالة " ايرنا" تنص المادة 131 من الدستور الإيراني، "على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الاسلامية"



ويشغل" محمد مخبر"، منصب النائب الأول للرئيس منذ عام 2021، وسيتولى المهام الرئاسية بدون صفة رئيس قبل الانتخابات، بعد موافقة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الايرانية، لفترة انتقالية مدتها 50 يوما.



وقال المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور في إيران، هادي طحان نظيف، إنّ لجنة ستتشكل من النائب الأول للرئيس ورئيس البرلمان، والسلطة القضائية لإدارة البلاد وإجراء الانتخابات خلال 50 يوماً.



وكان المرشد الأعلى للجمهورية، علي خامنئي، قد دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية.



ويعد "محمد مخبر"، أبرز السياسيين الايرانيين والمقرب من المرشد الأعلى للجمهورية، علي خامنئي، وضابطا بارزاً في الحرس الثوري إبان الحرب العراقية الإيرانية.

وسطع نجمه بعد توليه رئاسة "لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني"، الذراع المالية لمكتب المرشد الأعلى في البلاد، منذ 2007 حتى 2021، وعيّنه الرئيس إبراهيم رئيسي في الثامن من أغسطس/آب 2021 نائبا أولا له.

