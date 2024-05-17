الجمعة 17 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهة حادة بين نتنياهو وبن غفير داخل جلسة لـ"الكابينيت" بسبب غالانت

نتنياهو وبن غفير
نتنياهو وبن غفير (أرشيفية)

أفادت قناة عبرية، اليوم الجمعة، بنشوب مواجهة حادة بين رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، داخل جلسة لـ"الكابينيت".

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وذكرت هيئة البث العبرية، أنه خلال جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد نشبت مواجهة حادة بين بن غفير ونتنياهو.


ونقلت القناة عن وزير الأمن القومي أن يوآف غالانت قد ترك جلسة "الكابينيت" خلال إلقاء كلمته، وهو ما جعله يوجه حديثه إلى رئيس الوزراء نتنياهو ومطالبته بإقالة وزير الحرب، موضحًا أنه كلما تحدث خرج غالانت من الغرفة، وفق وكالة "سبوتنك" الروسية.


ويشار إلى أنه نشبت خلافات كبيرة داخل المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، خاصة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت.

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