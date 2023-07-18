الثلاثاء 18 تموز 2023
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موجة حر جديدة في أوروبا اليوم

موجة حر جديدة في أوروبا اليوم
موجة حر جديدة في أوروبا اليوم
دخلت موجة الحر التي تجتاح جنوب القارة الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مرحلة أشد إذ ستصل درجة الحرارة في إيطاليا إلى حدود 46 درجة مئوية، في وقت اندلع حريقان جديدان وكبيران في الساحل اليوناني حيث تتأهب البلاد لموجة حر ثانية.اضافة اعلان
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تشهد إيطاليا وإسبانيا واليونان اليوم، درجات حرارة ملتهبة، فيما ستتعرض دول أخرى في القارة الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبولندا لدرجات حرارة مرتفعة خلال الأيام المقبلة.
ففي إيطاليا، أطلقت السلطات تحذيرات حمراء اللون مع توقع الأرصاد الجوية أن تصل الحرارة فيها اليوم إلى حدود 46 درجة مئوية، وفق وكالة "آكي" للأنباء.
وحذرت السلطات المواطنين من وصول الحرارة في مقاطعة "طارنت" جنوب البلاد إلى 46 درجة مئوية، محطمة الرقم القياسي في القارة الأوروبية الذي سجل عام 2021 في جزيرة صقلية بأكثر من 2.8 درجة مئوية.
وفي إسبانيا، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الحرارة سترتفع اليوم في العاصمة مدريد إلى ما فوق 40 درجة مئوية، وفق وكالة الأنباء الإسبانية "إفي".
وفي ذات السياق، استعرت الحرائق في منطقتين قرب العاصمة اليونانية أثينا، أججتها الرياح القوية، حتى خرجت الأمور عن السيطرة، ما أدى لتدمير منازل وإجبار آلاف السكان على الفرار، وفق وكالة الأنباء اليونانية الرسمية.
وبحسب هيئة الأرصاد الجوية اليونانية، ستبلغ الحرارة في أثينا ظهر اليوم فوق 40 درجة مئوية، بعد أيام من إغلاق "الأكروبوليس" المعلم السياحي الأبرز فيها بصورة مؤقتة لحماية السياح من أشعة الشمس.
واجتاحت الحرائق مناطق بالقرب من العاصمة اليونانية، حيث يكافح رجال الإطفاء لإخماد ألسنة اللهب في قرية "كوفاراس" 30 كيلومترا جنوب شرق البلاد.
-- (بترا)
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