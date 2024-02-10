موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل

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خفّضت وكالة موديز الأميركيّة، مساء الجمعة، التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير الحرب المستمرّ على قطاع غزة.وبحسب صحيفة واشنطن تايمز، قالت موديز في بيان، إنّها خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل، وذلك بعد تقييم لها بيّن أنّ "النزاع العسكري المستمرّ مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسيّة لإسرائيل ويُضعف أيضا مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الاقتصادية في المستقبل المنظور".ووفقا لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية، هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضا في تصنيفها على المدى الطويل.وأضافت موديز أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.وكانت وكالة موديز قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 تشرين الأوّل، أي بعد 12 يوما من اندلاع الحرب.-(بترا)