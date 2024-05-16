الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

موسكو وبكين توقعان بياناً بشأن التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملة

بوتين وشي يانغ
موسكو وبيكين توقعان بيانا بتعميق العلاقت الاستراتيجية
وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، على بيان حول تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، وذلك بعد ساعتين ونصف من المباحثات في بكين اليوم الخميس.اضافة اعلان

وحسبما صرح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين في وقت سابق، فقد تم توقيت التوقيع تزامنا مع الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكر أوشاكوف أن هذه وثيقة مفصلة تتضمن أكثر من 30 صفحة، و"تشير إلى الطبيعة الخاصة لعلاقاتنا الثنائية وتحدد المزيد من الطرق لتطوير مجموعة العلاقات الثنائية بأكملها، وتؤكد الدور القيادي لروسيا والصين في تشكيل نظام عالمي عادل وديمقراطي".

وتلى ذلك التوقيع على عشر وثائق ثنائية بحضور رئيسي البلدين.

وخلال محادثات القمة الروسية الصينية التي عقدت اليوم بالصيغتين المصغرة والموسعة بحضور أعضاء الوفدين، أشار بوتين إلى أنه يتم حاليا تنفيذ 90% من مجمل المدفوعات بين البلدين بالروبل واليوان، مضيفا أن تحويل المدفوعات إلى العملات الوطنية أعطى زخما قويا لتوسيع التعاملات التجارية.

وشدد بوتين على أن العلاقات بين روسيا والصين ليست انتهازية وليست موجهة ضد أحد، مشيرا إلى أن روسيا والصين تدافعان بشكل مشترك عن مبادئ الديمقراطية والنظام العادل في العالم.

وأضاف أن موسكو وبكين شكلتا محفظة كبيرة تضم 80 مشروعا استثماريا مشتركا كبيرا في مجموعة واسعة من المجالات.

من جانبه، ذكر شي جين بينغ أن العلاقات بين روسيا والصين هي "معيار التعاون بين القوى الكبرى" وتتميز بالاحترام والثقة والصداقة والمنفعة المتبادلة، مؤكدا عزم بلاده على أن تكون "جارا جيدا وصديقا وشريكا موثوقا" لروسيا.

وشدد الرئيس الصيني على أن بكين وموسكو تعتبران أن التسوية السياسية هي الطريق الصحيح لحل الأزمة الأوكرانية.


وقالت الخارجية الصينية في بيان لها إن تطور العلاقات الصينية الروسية أصبح بمثابة "عامل إيجابي للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية".

وأكد البيان أن الصين وروسيا باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، ومن دول الأسواق الناشئة الرائدة، تعملان على تعميق التعاون الاستراتيجي وتوسيع نطاق التعاون متبادل المنفعة، وقد اتخذتا خيارا استراتيجيا مشتركا تماشيا مع النزعة التاريخية لتشكيل عالم متعدد الأقطاب والعولمة الاقتصادية".

وبدأ فلاديمير بوتين مساء الأربعاء زيارة دولة إلى الصين تستمر يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا.(RT)
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