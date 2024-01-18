نائبة أوروبية: بايدن جزار (فيديو)

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وقالت في جلسة للبرلمان في فرنسا، إنه "على الرغم من حصيلة القتلى الكارثية التي أوقعتها.. فإن إسرائيل تخسر على الأرض وفي محكمة الرأي العام".وأضافت أنه "لا يمكن أن ينتهي هذا دون أن تصبح إسرائيل دولة منبوذة مع الاحتلال والفصل العنصري في الوقت الضائع"، مبينة أن "تل أبيب" تدرك ذلك "لذا فإنهم يفعلون كل ما في وسعهم بأعمال عدائية واسعة لإثارة صراع أوسع، مع لبنان وإيران ومع أي أحد لجر الولايات المتحدة لإنقاذهم من عواقب أفعالهم"، بحسب رأيها.وخاطبت النائبة في حديثها الرئيس الأمريكي بالقول: "لذا، تذكر هذا أيها الجزار بايدن، أسلاف إيرلندا الذين تدعي أنك منهم يتبرأون منك، إياك أن تأتي على ذكر اسم بلادنا، ونفس الشيء ينطبق على فون دير لاين، وألمانيا الإبادية، بأقوالكم وأفعالكم الداعمة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية ليس باسمنا".وختمت حديثها بأن "شعوب أوروبا تقف إلى جانب فلسطين وجنوب أفريقيا".