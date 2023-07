نائبة الرئيس الأميركي تدعو للاستثمار في "تقليص السكان"

ارتكبت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس زلة لسان خلال إلقاء كلمة في مؤتمر حول مكافحة تغير المناخ، وحثت على "تقليص السكان" من أجل الأجيال القادمة. اضافة اعلان

وقالت هاريس: "عندما نستثمر في الطاقة النظيفة ووسائل النقل الكهربائي ونقلص عدد السكان، سيتمكن المزيد من أطفالنا من تنفس الهواء النقي وشرب الماء النظيف".

وحسبما اتضح من النص المصحح لتصريحات نائبة الرئيس، والذي نشر على موقع البيت الأبيض، فإن المقصود كان ليس "السكان" (population) وإنما "التلوث" (pollution).



KAMALA HARRIS: “When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breath clean air and drink clean water.” pic.twitter.com/MbMiDx9Xoc