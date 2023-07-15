السبت 15 تموز 2023
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نائبة الرئيس الأميركي تدعو للاستثمار في "تقليص السكان"

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس
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نصف مليار دولار".. دعوى جديدة تلاحق "تويتر" لسداد ديونه 13 تموز 2023

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وزير الدفاع البريطاني لأوكرانيا: لسنا «متجر أمازون» لإمدادات الاسلحة 13 تموز 2023

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