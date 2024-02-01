نائب أميركي: الأطفال في غزة ليسوا مدنيين (فيديو)

دعا النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، بريان ماست، الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2024، إلى تدمير المزيد في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ نحو 4 أشهر دون توقف، معتبراً أن الأطفال هناك "ليسوا مدنيين".

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جاء ذلك رداً على تساؤلات ناشطة بشأن الوضع الإنساني الصعب في غزة، حيث يتعرض المدنيون الفلسطينيون للقتل والتهجير والنزوح وسط أحوال جوية صعبة.



وفي مقطع فيديو وثّق حديث النائب الجمهوري المتطرف، والذي خدم سابقاً بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتبر ماست أن نصف مليون إنسان يموتون جوعاً في غزة، "هم أشخاص ينبغي عليهم الخروج وتشكيل حكومة لا تهاجم إسرائيل بشكل يومي".



ورغم أن ناشطات كنّ حوله أخبرنه بأن من يتحدث عنهم بينهم أطفال في السابعة أو الحادية عشرة من العمر، ومع ذلك لم يبدُ أن ذلك حرّك شيئاً من ضمير ماست، ما دفع إحدى الناشطات في الفيديو للتساؤل عن حجم قسوة قلبه.



إحدى الناشطات قال له إن إسرائيل دمرت حجماً كبيراً من البنية التحتية في غزة، ليجيب بأن "هناك بنية تحتية أخرى يجب تدميرها… هناك المزيد يحتاج إلى التدمير، وسيكون هناك المزيد مما سيتم تدميره".



وسألته ناشطة أخرى محتجة فيما لو كان يريد رؤية الناس في غزة يموتون جوعاً بعد قطع عدة دول دعمها للأونروا، فردّ بأنه يدعم قطع المساعدات عن الأونروا قائلاً: "أريد أن أتأكد من ألا نعطي دولاراً واحداً أو سنتاً واحداً للأونروا، وأن تُلغى تماماً".



وحين قاطعته الناشطة متسائلة: لماذا؟ مذكّره إياه بأن الأونروا أنشئت عام 1948 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا من ديارهم آنذاك، وأن الأمم المتحدة هي التي أنشأتها، ردّ النائب الجمهوري المتطرف: "الأمم المتحدة كانت غبية لإنشاء الأونروا".

هناك المزيد الذي يحتاج إلى التدمير..

عضو بالكونجرس الأميركي يدعم الإبادة الجماعية في غزة وقتل الأطفال pic.twitter.com/wXFqhypt5b — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 31, 2024

وهاجمته الناشطة التي كانت تتحدث مصدومة واصفة إياه بأنه "بلا قلب"، وتساءلت فيما لو كان يدرك مدى قسوته: "هل تدرك مدى قسوتك؟ هؤلاء الأطفال يُذبحون، والآن تريد أن تأخذ القليل الباقي من الطعام والماء والإمدادات والدواء.. هل تريد أن تأخذ القليل الذي لديهم؟".



يُذكر أن ماست كتب في منشور عبر منصة "إكس"، في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أسبوع من عملية طوفان الأقصى: "باعتباري العضو الوحيد الذي خدم في كل من جيش الولايات المتحدة وجيش الدفاع الإسرائيلي، سأقف دائماً مع إسرائيل"، مرفقاً ذلك بصور له مرتدياً الزي العسكري الإسرائيلي.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء "26 ألفاً و900 شهيد و65 ألفاً و949 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة. -عربي بوست