الخميس 01 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نائب أميركي: الأطفال في غزة ليسوا مدنيين (فيديو)

بريان ماست
بريان ماست

دعا النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، بريان ماست، الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2024، إلى تدمير المزيد في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ نحو 4 أشهر دون توقف، معتبراً أن الأطفال هناك "ليسوا مدنيين".

اضافة اعلان


جاء ذلك رداً على تساؤلات ناشطة بشأن الوضع الإنساني الصعب في غزة، حيث يتعرض المدنيون الفلسطينيون للقتل والتهجير والنزوح وسط أحوال جوية صعبة.


وفي مقطع فيديو وثّق حديث النائب الجمهوري المتطرف، والذي خدم سابقاً بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتبر ماست أن نصف مليون إنسان يموتون جوعاً في غزة، "هم أشخاص ينبغي عليهم الخروج وتشكيل حكومة لا تهاجم إسرائيل بشكل يومي".

ورغم أن ناشطات كنّ حوله أخبرنه بأن من يتحدث عنهم بينهم أطفال في السابعة أو الحادية عشرة من العمر، ومع ذلك لم يبدُ أن ذلك حرّك شيئاً من ضمير ماست، ما دفع إحدى الناشطات في الفيديو للتساؤل عن حجم قسوة قلبه.


إحدى الناشطات قال له إن إسرائيل دمرت حجماً كبيراً من البنية التحتية في غزة، ليجيب بأن "هناك بنية تحتية أخرى يجب تدميرها… هناك المزيد يحتاج إلى التدمير، وسيكون هناك المزيد مما سيتم تدميره".


وسألته ناشطة أخرى محتجة فيما لو كان يريد رؤية الناس في غزة يموتون جوعاً بعد قطع عدة دول دعمها للأونروا، فردّ بأنه يدعم قطع المساعدات عن الأونروا قائلاً: "أريد أن أتأكد من ألا نعطي دولاراً واحداً أو سنتاً واحداً للأونروا، وأن تُلغى تماماً".


وحين قاطعته الناشطة متسائلة: لماذا؟ مذكّره إياه بأن الأونروا أنشئت عام 1948 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا من ديارهم آنذاك، وأن الأمم المتحدة هي التي أنشأتها، ردّ النائب الجمهوري المتطرف: "الأمم المتحدة كانت غبية لإنشاء الأونروا".

 

وهاجمته الناشطة التي كانت تتحدث مصدومة واصفة إياه بأنه "بلا قلب"، وتساءلت فيما لو كان يدرك مدى قسوته: "هل تدرك مدى قسوتك؟ هؤلاء الأطفال يُذبحون، والآن تريد أن تأخذ القليل الباقي من الطعام والماء والإمدادات والدواء.. هل تريد أن تأخذ القليل الذي لديهم؟".

 


يُذكر أن ماست كتب في منشور عبر منصة "إكس"، في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أسبوع من عملية طوفان الأقصى: "باعتباري العضو الوحيد الذي خدم في كل من جيش الولايات المتحدة وجيش الدفاع الإسرائيلي، سأقف دائماً مع إسرائيل"، مرفقاً ذلك بصور له مرتدياً الزي العسكري الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء "26 ألفاً و900 شهيد و65 ألفاً و949 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.  -عربي بوست

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قتلى جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود في قطاع غزة

منذ4 ساعة
سفينة حربية أمريكية

الجيش الأمريكي يوجه ضربات استباقية للحوثيين

منذ5 ساعة
3-compo-2-copy-1703150848

تسريبات عن بنود صفقة تبادل جديدة

منذ6 ساعة
أحد مستشفيات غزة

الأمم المتحدة: انتهاك المستشفيات في الضفة الغربية مخالف للقانون الدولي

منذ6 ساعة
مجلس الأمن

مشروع قرار أمام مجلس الأمن لوقف الحرب لأسباب إنسانية في غزة

منذ6 ساعة
بايدن

تقف بالمرصاد لبايدن.. ماذا نعرف عن تكساس؟

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

محكمة "النصح" الدولية،،،

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطابات موازنة عكس الاتجاه

سلامة الدرعاوي |اليوم

آفاق اقتصادية عالمية: تحديات النمو وفرص التحول

رعد التل |اليوم

الحرب أولا...أولوية إسرائيل

سميح المعايطة |اليوم

من أزمة إدارة إلى إدارة أزمة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات | منذ16 ساعة
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
 
 