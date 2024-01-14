الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ناميبيا: ألمانيا ارتكتب إبادة جماعية في بلادنا.. وتدعم حصولها في غزة

صورة من ناميبيا 2018
صورة من ناميبيا 2018

دانت دولة ناميبيا دعم ألمانيا لـ"إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، معلنةً رفضها التدخل كطرفٍ ثالث للدفاع عن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزّة.

اضافة اعلان


وأمام معارضة ألمانيا لدعوى جنوب أفريقيا التي تقدمت بها في محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف لإدانته بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية في غزّة، استنكرت ناميبيا تجاهل ألمانيا لأعداد الشهداء في غزّة والمضي في دعم الاحتلال.


وقالت الرئاسة الناميبية، في بيانٍ نشرته باللغة الإنكليزية على صفحتها على منصة "إكس"، إنه: "على الأراضي الناميبية، ارتكبت ألمانيا أول إبادة جماعية في القرن العشرين في عامي 1904-1908، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروفٍ وحشية ولا إنسانية".

وأضاف البيان أنّ الحكومة الألمانية "لم تقم بالتكفير الكامل بعد عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها على الأراضي الناميبية"، ولذلك، أعرب الرئيس الناميبي، حاجي جينجوب، عن قلقه العميق إزاء القرار الصادم الذي أبلغته ألمانيا، والذي رفضت فيه إدانة "إسرائيل".


وتابع البيان أنّه "مما يثير القلق، هو تجاهل الحكومة الألمانية عدد الضحايا، إذ راح ضحية تلك الإبادة أكثر من 23 ألف فلسطيني في غزّة".


ووفقاً لبيان رئاسة ناميبيا، فإنّ ألمانيا "لا تستطيع أن تعبّر أخلاقياً عن التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، بما في ذلك التكفير عن الإبادة الجماعية في ناميبيا، في حين تدعم ما يعادل المحرقة والإبادة الجماعية في غزة".


وفي هذا السياق، ناشد الرئيس جينجوب، الحكومة الألمانية، أن تعيد النظر في قرارها غير المناسب بالتدخل كطرف ثالث للدفاع عن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ودعمها أمام محكمة العدل الدولية. -وكالات

 

اقرأ أيضاً:

ألمانيا: اتهامات إسرائيل بالإبادة الجماعية لأهل غزة لا أساس لها

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
العلمان الروسي والإسرائيلي

ألمانيا: اتهامات إسرائيل بالإبادة الجماعية لأهل غزة لا أساس لها

13 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
عمليات المقاومة ضاعفت الأزمات النفسية للجنود الإسرائيليين وعائلاتهم

300 ألف مريض نفسي إضافي بـ"إسرائيل" منذ 7 أكتوبر

منذ 4 دقيقة
عشرات الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع

الأورومتوسطي: ما يجري في غزة "إبادة جماعية"

منذ 37 دقيقة
100 ألف طلب لمساعدة نفسية في إسرائيل خلال الحرب

100 ألف طلب لمساعدة نفسية في إسرائيل خلال الحرب

منذ2 ساعة
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

رئيسي: المقاومة في فلسطين انتصرت وإسرائيل هُزمت

منذ2 ساعة
Capture

انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي النفط (فيديو)

منذ2 ساعة
سرايا القدس

الدويري: عدم معرفة إسرائيل بأنفاق "سرايا القدس" يعكس جهلها بقوة المقاومة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تحولت الحرب إلى إقليمية مصغرة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

دعم السلع الغذائية في موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

محكمة العدل الدولية والاختبار الإنساني الدولي

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دون كيشوت الدبلوماسية العربية

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات | منذ15 ساعة
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
 