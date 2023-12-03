الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو: إذا هاجم "حزب الله" إسرائيل فسوف يدمر لبنان بأكمله (فيديو)

"سنواصل القتال حتى نحقق كل أهدافنا. سنواصل عملياتنا حتى القضاء على حماس". يقول نتنياهو
"سنواصل القتال حتى نحقق كل أهدافنا. سنواصل عملياتنا حتى القضاء على حماس". يقول نتنياهو

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حزب الله" اللبناني من الانخراط في الحرب ضد بلاده، لافتا إلى أنه إذا قام بأي خطأ فسوف يدمر لبنان بأكمله.

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وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس السبت، إنه أصدر تعليمات لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن تل أبيب لن تخضع لـ"الضغوط الدولية المتصاعدة".

وأضاف: "سنواصل القتال حتى نحقق كل أهدافنا. سنواصل عملياتنا حتى القضاء على حماس".

وأكد أنه لا يمكن أن يستمر قطاع غزة بتهديد إسرائيل، مشيرًا إلى إعادة 110 رهائن بفضل الضغط العسكري والجهد الدبلوماسي.

كما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، "حزب الله" اللبناني من "ارتكاب أي خطأ يدخل لبنان في حرب واسعة تؤدي إلى تدميره بالكامل". حسب تعبيره.

 

 

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