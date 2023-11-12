الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو غاضب من ماكرون: ما فعلته حماس بغزة ستكرره في باريس

لم تمض ساعات على انتقادات الرئيس الفرنسي، حتى جاء رد نتنياهو
لم تمض ساعات على انتقادات الرئيس الفرنسي، حتى جاء رد نتنياهو
يبدو أن تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي دان فيها قتل النساء والأطفال في غزة، أثارت حفيظة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.اضافة اعلان

إذ لم تمض ساعات على انتقادات الرئيس الفرنسي، حتى جاء رد نتنياهو.

فقد اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المسؤولية عن مصير سكان غزة يقع على عاتق "حماس" فقط، وليس إسرائيل".

ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله في بيان مفصل نشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، إن "مسؤولية التسبب في الأذى للمدنيين في قطاع غزة تقع على عاتق حماس - وليس إسرائيل".

كما أشار إلى أن "ما فعلته حماس في غزة ستكرره بباريس ونيويورك"، وفق تعبيره.


قتل للأبرياء

وكان ماكرون حضّ في مقابلة مع "بي بي سي" بثت مساء الجمعة "إسرائيل على وقف" القصف الذي يقتل المدنيين. وقال "نحن نشاطر إسرائيل وجعها ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب.. لكن ثمة مدنيون يُقصفون، هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل ولا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك. لذا نحض إسرائيل على التوقف".

كما شدد على أنه "لا يوجد حل آخر سوى هدنة إنسانية أولا" للتحرك نحو "وقف لإطلاق النار يتيح حماية جميع المدنيين الذين لا علاقة لهم بالإرهابيين". وقال "يستحيل شرح أننا نريد مكافحة الإرهاب من خلال قتل أبرياء".


وردا على سؤال حول انتهاك إسرائيل المحتمل للقانون الدولي، أكد ماكرون أنه "ليس قاضيا"، مبدياً قلقه من أن يؤدي "القصف الكثيف" لغزة إلى "استياء" في المنطقة. -وكالات 

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