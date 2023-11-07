الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو: لن نوقف إطلاق النار في غزة دون الإفراج عن جميع الأسرى

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
نتنياهو
نقلت رويترز عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن تل أبيب منفتحة على ما سماها "فترات توقف تكتيكية قصيرة" في القتال في غزة، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).اضافة اعلان

لكنه أكد مجددا في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأميركية رفض وقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح جميع الأسرى في القطاع.

وخلال المقابلة سُئل نتنياهو عمن يجب أن يحكم غزة بعد انتهاء القتال فرد بالقول "أعتقد أن إسرائيل ستتحمل لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية"، في إشارة إلى الهجوم الكبير الذي شنته المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وردا على سؤال آخر عما إذا كان منفتحا على هدنة إنسانية في غزة، قال نتنياهو "لن يكون هناك وقف عام لإطلاق النار في غزة من دون إطلاق سراح رهائننا"، وفق تعبيره.

وأضاف "فيما يتعلق بفترات التوقف التكتيكية القصيرة، ساعة هنا وساعة هناك، فقد حدثت من قبل. أعتقد أننا سنبحث الأوضاع من أجل تمكين دخول البضائع والسلع الإنسانية أو الرهائن من المغادرة".

ولليوم الـ32 من الحرب على غزة، تكثف إسرائيل من غاراتها على القطاع مستهدفة أحياء سكنية ومرافق حيوية ومستشفيات، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 آلاف حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال.

في حين تتصدى فصائل المقاومة لمحاولات جيش الاحتلال التوغل داخل القطاع وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفه تضاف إلى أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي و240 أسيرا في عملية طوفان الأقصى التي بدأتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وترفض إسرائيل الضغوط الدولية المتزايدة من أجل وقف إطلاق النار، وتصر على تحقيق ما تصفه بأهداف حربها على غزة بإنهاء قدرات حركة حماس وإطلاق سراح الأسرى لديها.-(وكالات)
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