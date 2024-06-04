نتنياهو: مقترح وقف النار يمنحنا الحق باستئناف القتال

قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس (الاثنين)، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ نواباً إسرائيليين بأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة بصيغته الحالية يتيح استئناف الأعمال القتالية، إذا انهارت المحادثات مع حركة «حماس» في المراحل المتقدمة، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».



وأضاف المسؤول أن نتنياهو أكد للمشرعين في تصريحات غير علنية، أن المقترح يحفظ لإسرائيل حق استئناف القتال في أي وقت تشعر فيه بأن المفاوضات «غير مجدية».

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كما شدد رئيس الوزراء على أنه سيصر بمرحلة لاحقة من المحادثات على الإفراج عن جميع المحتجزين لدى «حماس»، وتدمير قدرات الحركة العسكرية وإنهاء حكمها لقطاع غزة.



وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة، عن خطة من 3 مراحل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.



وقال بايدن إن المرحلة الأولى من المفترض أن تستمر 6 أسابيع، وستشمل وقف إطلاق النار على نحو «كامل وشامل»، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن من النساء وكبار السن والجرحى، في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.



ووفقاً للرئيس الأميركي، سيعود في هذه المرحلة الفلسطينيون إلى منازلهم بجميع أنحاء غزة، وستزداد المساعدات الإنسانية إلى 600 شاحنة يومياً.



وستشمل المرحلة الأولى أيضاً محادثات بين إسرائيل و«حماس» للوصول إلى المرحلة التالية، التي من المفترض أن تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، وانسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع.



وفي الوقت الذي أكد فيه مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة إسرائيل على المقترح الأميركي في مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز» الإنجليزية، على الرغم من أنه وصف الاتفاق بأنه معيب، كان رد فعل «حماس» إيجابياً تجاه ما طرحه بايدن.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن الولايات المتحدة لم تتلقَّ رداً من «حماس» بعد، مؤكداً ثقته في موافقة إسرائيل على المقترح.



وهدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المنتمي لليمين المتطرف، بالاستقالة من الحكومة وإسقاطها إذا تمت الموافقة على مقترحات بايدن.-(وكالات)