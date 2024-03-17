الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو مهاجمًا بايدن: هل فقدت ضميرك الأخلاقي

بايدن رفقة نتنياهو
بايدن رفقة نتنياهو
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الرئيس الأميركي جو بايدن، داعيًا إياه للضغط على حركة المقاومة الإسلامية حماس بدلًا من الضغط على إسرائيل.اضافة اعلان

وتوجه نتنياهو في بيانه إلى بايدن قائلًا "هل نسيت أحداث الـ7 من أكتوبر"، مستنكرًا ما أسماه الضغط الأمريكي على إسرائيل من أجل التعجيل في التوصل إلى اتفاق من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى.

واتهم نتنياهو بايدن بالافتقار إلى القيم الأخلاقية بقوله "هل فقدت ضميرك الأخلاقي؟"، مشيرًا إلى أن الضغط الأمريكي لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل يهدف إلى وقف الحرب.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، قد دعا المجتمع الإسرائيلي الخميس الماضي، إلى إجراء انتخابات جديدة، متهمًا نتنياهو بتشكيل عقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة بعد أن ضل طريقه جراء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال شومر، إن نتنياهو تغافل عن عدد كبير من الخسائر التي وقعت في صفوف المدنيين في قطاع غزة، بعد وضع نفسه في "ائتلاف من المتطرفين اليمينيين"، محذرًا من انحدار الدعم العالمي لإسرائيل لأدنى مستوياته.

ولاقى خطاب شومر في مجلس الشيوخ استحسانًا من قبل بايدن، والذي وصف خطاب شومر بـ "الجيد" المعبر عن مخاوف جدية لعدد كبير من الأمريكيين. (وكالات)

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