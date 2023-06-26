الإثنين 26 حزيران 2023
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نتنياهو: يجب "قمع" طموح الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة

بنيامين-نتنياهو-
نتنياهو
قالت قناة عبرية رسمية، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث مؤخرا عن ضرورة "كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة".
وأضافت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، أن نتنياهو قال ذلك خلال جلسة عقدت مؤخرا للجنة الأمن والخارجية بالكنيست (البرلمان)، ردا على سؤال طرحه أحد أعضائها حول علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية.اضافة اعلان
وبحسب القناة قال نتنياهو: "نستعد لليوم التالي لـ (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن، نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار".
وتابع: "نحن مستعدون لمساعدة السلطة الفلسطينية ماليا، لدينا مصلحة في استمرار عملها. وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة بسقوطها".
وفيما يتعلق بالطموحات الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة، قال نتنياهو: "يجب قمع طموحهم بإقامة دولة"، وفق ذات المصدر.
ومنذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، يقود نتنياهو حكومة تضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي، وتعمل على تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، التي يتمسك بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية على تصريحات نتنياهو بشكل فوري، إلا أنها قالت في تصريحات سابقة على لسان عدد من مسؤوليها بينهم متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن نتنياهو "يضلل العالم ويتهرب من أي عملية سياسية تقود لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية".
وعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).-(الأناضول)
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