 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو يصدق سرا على انضمام بن غفير لمجلس الحرب الإسرائيلي

وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صدّق سرا على انضمام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى مجلس الحرب في إسرائيل.

اضافة اعلان


وكشفت الهيئة الإسرائيلية أن المنتدى المصغر لإدارة الحرب ينعقد أحيانا بشكل غير رسمي، وأن نتنياهو طلب عدم نشر شيء بشأن انضمام بن غفير.


وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن  بن غفير، وهو رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية لها 6 مقاعد بالكنيست من أصل 120)، قوله إنه يريد "إجراء تغييرات في مجلس الحرب"، مشددا على أنه إن لم يتم ضمه إلى المجلس فسوف يعمد إلى تعطيله والتشويش عليه.


وأمس الاثنين، اتهم بن غفير رئيس الوزراء نتنياهو "باتخاذ القرارات بمفرده وعزل شركائه في الحكومة"، مضيفا "لم نأت لنهتف على المنبر، لقد جئنا للتأثير".


وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، أعلن عضوا مجلس الحرب من حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس وغادي آيزنكوت انسحابهما من مجلس الحرب.


ولاحقا، تم حلّ المجلس وفق وسائل إعلام عبرية، لكن نتنياهو واصل إجراء المشاورات المتعلقة بإدارة الحرب في منتدى أصغر يضم وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حزب "شاس" آرييه درعي ووزير الشؤون الإستراتيجية رون دريمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلت عن مصادر لم تسمها في حزب بن غفير أنه ما دام مطلبهم بانضمام بن غفير لمجلس الحرب لم يتحقق سيلجؤون "لتعطيل عمل الائتلاف"، بما في ذلك من خلال تعطيل التصويت على مشاريع القوانين المطروحة من قبل الائتلاف.


وفي أكثر من مناسبة هدد بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة حال التوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتبادل الأسرى من شأنها وقف الحرب.


وعلى صعيد متصل، ذكر موقع "والا" أن هناك مؤشرات على أن العلاقة بين وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي تزداد سوءا، وأضاف الموقع الإسرائيلي أن نتنياهو قد يتخذ قريبا قرارا بشأن مستقبل هاليفي مع قرب انتهاء تحقيقات بالجيش.


كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في حزب "شاس" الديني قوله إن تصرفات بن غفير تقوّض استقرار الحكومة وقد تسقطها.-(الجزيرة)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
386361

لبيد: نتنياهو فقد السيطرة على الحرب

09 تموز 2024
3-122-730x438

البيت الأبيض يلغي اجتماعا مع "إسرائيل" احتجاجا على تصريحات نتنياهو بشأن الأسلحة الأميركية

19 حزيران 2024
398222

نتنياهو ردا على مظاهرات ضد حكومته: ينبغي عدم اندلاع حرب أهلية

19 حزيران 2024
395154

محلل إسرائيلي يرجّح حدوث “صدام عاجل” بين نتنياهو وقادة جيشه

18 حزيران 2024
اقرأ أيضا
قنابل أميركية (رويترز)

إعلام أميركي: بايدن سيعطي "إسرائيل" قنابل زنة 500 رطل

منذ1 ساعة
السيناتور مايكل بينيت

"أكسيوس": أول سيناتور ديمقراطي "ينفصل علنا" عن بايدن

منذ8 ساعة
الشهداء

تقرير بحثي يقدر عدد شهداء غزة بنحو 200 ألف

منذ8 ساعة
نتنياهو

وفد إسرائيلي يتجه إلى الدوحة واتهامات لنتنياهو بتعمد إفشال الصفقة

منذ11 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

خشية اعتقاله.. نتنياهو لن يتوقف في أوروبا

منذ13 ساعة
708903

زيلينسكي: لا يمكنني التنبؤ بتصرفات ترمب حال انتخابه رئيساً لأميركا

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"لائحة الأجور".. كيف اتخذ القرار؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

استعادة الثقة بين الحكومات والمواطن

محمود خطاطبة |اليوم

أخبار سارة من قطاع المحيكات

سلامة الدرعاوي |اليوم

عن إنجاز السرعة وفشل الأهداف

مالك العثامنة |اليوم

القوائم الوطنية في الانتخابات

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1720613482670534200

الرصيف البحري الأميركي في غزة.. نجاح أم إخفاق؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
‏الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف يوقعان "معاهدة القوى النووية المتوسطة"، البيت الأبيض، 1987 - (المصدر)‏

‏سكوت ريتر: "عمل حياتي يذوب أمام عيني"‏

ترجمات |09 تموز 2024
1720444076837396200

الجيش الإسرائيلي ليس ما كانه ذات مرة‏

ترجمات |08 تموز 2024
1720444076777396000

عبثية الحرب الإسرائيلية على لبنان

ترجمات |08 تموز 2024
رئيس الوزراء اللبناني في استقبال مبعوث الإدارة الأميركية، آموس هوكشتاين، لمحاولة تهدئة توتر الجبهة بين إسرائيل وحزب الله - (المصدر)

‏ماذا تعني حرب بين إسرائيل و"حزب الله" للشرق الأوسط؟

ترجمات |07 تموز 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر بصورة سيئة خلال المناظرة الانتخابية مع ترامب - (المصدر)

أداء بايدن في المناظرة كان بالغ السوء.. وعليه أن يتنحى

ترجمات |07 تموز 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ee copy

استثمار

المواطن الأردني 09 تموز 2024

المواطن الأردني

العطلة الصيفية 08 تموز 2024

0ed43135-0305-46d5-9103-6e198b8310b1 copy

مواعيد 07 تموز 2024

مواعيد

سنة هجرية مباركة 06 تموز 2024

a356ae36-bb83-44eb-bb50-4a479e8bf86d copy

مراحل الطفر 05 تموز 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مراحل الطفر
 