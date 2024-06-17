نتنياهو يلغي مجلس الحرب

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب الوزير إيتمار بن غفير الانضمام إليه.

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ويمثل مجلس الحرب أضيق هيئة سياسية وأمنية في إسرائيل، وهو معني باتخاذ القرارات السياسية زمن الحرب.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيقيم مجلسا مقلصا للمشاورات الحساسة بدلا من مجلس الحرب الملغى.

وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن الخطوة ليست مفاجئة خاصة بعد استقالة الوزيرين آيزنكوت وغانتس، وطلب سموتريتش وبن غفير الانضمام إلى مجلس الحرب، إضافة إلى ترجيحات من دوائر مقربة من نتنياهو بإلغاء هذه الهيئة التي تشكلت بعد طوفان الأقصى.



وأشار كرام إلى أن هذه الهيئة كانت أحد شروط غانتس للانضمام إلى حكومة الطوارئ التي ستدير الحرب على غزة، وذلك بهدف تحييد اليمين الإسرائيلي المتطرف وإبعاده عن اتخذا القرارات المصيرية في الحرب.

وأشار المراسل إلى أن نتنياهو ألغى هذا المجلس تفاديا لانضمام سموتريتش وبن غفير إليه واللذين يمكن أن يكبلا قرارات نتنياهو فيه، وبذلك سيصار إلى المجلس الوزاري المصغر.



والمجلس الوزاري المصغر هو هيئة مشكلة من وزراء من الحكومة الإسرائيلية بشكل يتناسب مع قوة كل حزب ممثل في الحكومة.

وقد أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس استقالته من حكومة الحرب، مخاطبا عائلات المحتجزين "أخفقنا في الامتحان، ولم نتمكن من إعادة أبنائكم".



واتهم الوزير، المستقيل من حكومة الحرب، نتنياهو بعرقلة قرارات إستراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، داعيا إياه للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.



وكان مجلس الحرب يمثل أضيق هيئة سياسية وأمنية في إسرائيل، وهو معني باتخاذ القرارات السياسية زمن الحرب.-(الجزيرة)