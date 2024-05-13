الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتينياهو: نتكبّد ثمناً باهظاً في غزة

نيتنياهو
نيتينياهو نتكبد ثمنا باهظا في غزة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّ إسرائيل تتكبد "ثمنا باهظا ومؤلما"، وتخوض ما سماها "حرب وجود"، متعهدا ًباستمرار الحرب حتى تحقيق الانتصار.اضافة اعلان

وحسب قوله، فإن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات لم يواجهها أي جيش حديث، مؤكدا أنه يجب القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أولا، قبل الحديث عن اليوم التالي للحرب.

واعتبر نتنياهو أن جيش الاحتلال يجب أن يدافع عن نفسه، وألا يطلب ذلك من الأميركيين أو غيرهم.

كما أشار إلى أنه سيدمر حماس وسيعيد الأسرى المحتجزين، وهو ما اعتبره الهدف من وراء ممارسة الضغط العسكري، حسب تعبيره.

من جانبه، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الحرب على غزة بأنها حرب لا خيار فيها وستبلور حياة الإسرائيليين لعقود قادمة.

وأكد غالانت أن الحرب ستستمر حتى إعادة من سماهم "الرهائن في غزة" وتفكيك سلطة وقدرات حركة حماس العسكرية.

وتتصاعد الانتقادات الموجهة لنتنياهو وغالانت بسبب عجزهما -بعد مرور أكثر من 7 أشهر على الحرب- عن تحقيق ما أعلناه من أهداف للحرب، وفي مقدمتها تفكيك حماس وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.


وفي وقت سابق مساء أمس الأحد، بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال مع غالانت الوضع في غزة والجهود الجارية لإطلاق سراح المحتجزين.

وقالت الخارجية الأميركية -في بيان- إن بلينكن أكد التزام واشنطن الصارم بأمن إسرائيل والهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس.

وذكر البيان أن بلينكن أكد مجددا معارضة الولايات المتحدة لعملية عسكرية برية كبيرة في رفح.

كما شدد على الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة وعلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ودعا بلينكن إسرائيل إلى المساعدة في معالجة تحديات توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة.

وعلى الرغم من التحذيرات الدولية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسّع نطاق عملياته شرقي رفح، ودعا سكان أحياء أخرى إلى النزوح باتجاه منطقة المواصي (بين رفح وخان يونس)، بذريعة وجود نشاط عسكري لحركة حماس.

وحسب جيش الاحتلال، نزح نحو 300 ألف فلسطيني من شرقي رفح منذ بدء عملياته البرية الاثنين الماضي، في حين شهدت الساعات الماضية تصعيدا كبيرا ولافتا، لا سيما في محاور شمال غزة التي عاد الجيش الإسرائيلي للتوغل فيها مجددا. (الجزيرة)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 615 عسكريا منذ 7 أكتوبر

09 أيار 2024
جثامين شهداء في غزة

الاحتلال يرتكب 6 مجازر في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

07 أيار 2024
إعلام الاحتلال: الجيش يستعد لاجتياح رفح

جيش الاحتلال يطلب إخلاء سكان بعض مناطق رفح

06 أيار 2024
طلاب جامعة ساينس بو ينضمون للحراك المندد بالعدوان على غزة (الأناضول)

حِراك طلبة الجامعات يصل إلى جامعة عريقة في باريس

27 نيسان 2024
اقرأ أيضا
قنبلة ذرية

الاستخبارات العسكرية الروسية ترفع السرية عن وثيقة تفجير أميركا أول قنبلة ذرية

منذ2 ساعة
مستوطنون يستبيحون باحات المسجد الأقصى-(وكالات)

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

منذ6 ساعة
صيحات استهجان بجامعة ديوك الأميركية ضد الممثل ساينفيلد

صيحات استهجان بجامعة ديوك الأميركية ضد الممثل ساينفيلد

منذ6 ساعة
الحرس الثوري الإيراني

إيران: إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة وقد نغيّر عقيدتنا النووية

منذ7 ساعة
اردوغان

أردوغان: نتنياهو تخطى هتلر في أساليب الإبادة الجماعية

12 أيار 2024
المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي التابع للاحتلال الإسرائيلي يورام حمو

استقالة المسؤول عن سياسة "اليوم التالي في غزة" في مجلس "الأمن القومي الإسرائيلي"

12 أيار 2024
افكار و مواقف

قهر الطفولة في غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

الأكثر إنتاجا للمخيمات

ماهر أبو طير |اليوم

هاتوا برامجكم.. وتنافسوا

جهاد المنسي |اليوم

مؤشرات مطمئنة

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات | منذ18 ساعة
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj
 
 