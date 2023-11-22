نشر أسماء أسرى فلسطينيين سيتم إطلاق سراحهم في صفقة التبادل

نشر الاحتلال الأربعاء تفاصيل بشأن أسرى فلسطينيين من المقرر إطلاق سراحهم بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة خارجية مقابل إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، وهو إجراء يبدو أن الهدف منه هو السماح ببحث أي عوائق قانونية قد ترِد في اللحظات الأخيرة.

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ويبدو أن القائمة التي نشرتها وزارة القضاء لدى الاحتلال تشمل 300 أسير، أي مثلي العدد الذي يبلغ 150 من النساء والقصّر الذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم مقابل 50 رهينة ضمن اتفاق يشمل هدنة مبدئية للحرب مدتها أربعة أيام قد تقود إلى إطلاق سراح المزيد من الجانبين.



وتشمل الأسماء التالية من الأسيرات والأسرى الأطفال في السجون الإسرائيلية:



إسراء جعابيص

أماني حشيم

أسيل تيسي

ولاء طنجي

زينة عبده

حنان برغوثي

مصطفى عباسي

أمين عباسي

عمر شويكي

نهاد جاد الله

ياسمين شعبان

ميسون موسى

ملك سلمان

مرح بكير

مريم صوافطة

نهاية صوان

نورهان عواد

نور طاهر

نفوذ حماد

سارة صويصة

سماح صوف

سميرة حرباوي

عائشة أفغاني

عطاف جرادات

فاطمة شاهين

فاطمة أبو شلال

فاطمة بدر

فاطمة عمارنة

فدوى حمادة

فيروز البو

فلسطين نجم

رغد الفني

روان أبو مطر

روضة أبو عجمية

شروق دويات

تحرير أبو سرية

خليل أعور

محمد وائل جاد الله

قسام عطون

محمد عماد عطون

حمزة مغربي

محمد عبوده غيث

محمد ممدوح حمد

ريان عتيق

مالك بوجة

مالك ديبة

أحمد نواف سلايمة

معتز سلايمة

حسن درويش

آدم عبودة غيث

هارون علقم

سمير بختان

نور الدين قواسمي

نوح بسيسو

محمد معند أبو الحمص

محمد شطارة

نصر الله أعور

محمد أحمد أعور

محمد أبو قطيش

نشأت دوابشة

غنام أبو غنام

يزن عفانة

عمر أبو ميالة

أيهم الشاعر

عمر علقم

عز الدين طوطح

محمد خليل سلايمة

يوسف برقان

باسل عبيدية

خليل هيكل

نور الدين أبو جمعة

أحمد عجلوني

أحمد مرزوق

أحمد نمر

قسام أعور

خالد أبو عصب

آدم قولسمة

سلطان سرحان

رائد صياد

يوسف بسيسو

محمد هيموني

عبد الرحمن رازم

كرم العبيد

أحمد عواد

رامي غزاوي

أيمن شامي

صالح فاخوري

مغيد صندوقة

محمد عيسى زحايكة

محمد عمران مراغة

مالك سدر



