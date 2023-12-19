نيران دبابة صديقة تطيح بجندية إسرائيلية (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيفتح "تحقيقا معمقا" بعد أن أظهر مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي دبابة تابعة لجيش الاحتلال لإسرائيلي تقصف فيما جندية تقف أمامها.
وقال الجيش في بيان إن "الحادث الذي يظهر في الفيديو خطير ويخالف تماما تعليمات السلامة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي"، مشددا على أنه "سيكون هناك تحقيق معمق وسيتم فرض العقوبات".
צה"ל איתר את המעורבים בסרטון המטורלל עם התותח שהפגיז מול חיילת שנעמדה מולו במכוון, ובניגוד חמור להוראות - וצפוי להענישם.— יואב זיתון (@yoavzitun) December 19, 2023
דו"צ: "האירוע הנראה בסרטון חמור וחורג בתכלית מהוראות הבטיחות בצה״ל. תחקיר מעמיק בנושא יתקיים בהקדם ועונשים ינקטו. אין נפגעים באירוע" pic.twitter.com/NSjiwHVO38