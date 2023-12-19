نيران دبابة صديقة تطيح بجندية إسرائيلية (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيفتح "تحقيقا معمقا" بعد أن أظهر مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي دبابة تابعة لجيش الاحتلال لإسرائيلي تقصف فيما جندية تقف أمامها.



اضافة اعلان

وقال الجيش في بيان إن "الحادث الذي يظهر في الفيديو خطير ويخالف تماما تعليمات السلامة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي"، مشددا على أنه "سيكون هناك تحقيق معمق وسيتم فرض العقوبات".



