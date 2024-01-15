الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"نيوز ويك": الضربات الأميركية في اليمن مسمار آخر في نعش بايدن

بايدن
بايدن

تناولت مجلة "نيوز ويك" الأميركية، في تقرير خاص، اليوم الاثنين، الضربات الجوية التي نفّذتها دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا على اليمن.

اضافة اعلان


ورأت المجلة الأميركية أنّ الضربات الأميركية الأخيرة في اليمن هي مسمار آخر في نعش الرئيس الأميركي، جو بايدن، وخصوصاً من ناحية الناخبين المسلمين في الانتخابات المقبلة أواخر العام الجاري.


ونقلت "نيوز ويك" عن إدوارد أحمد ميتشل، نائب المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، قوله للمجلة، إنّ "مجموعة الحقوق المدنية منزعجة للغاية من الضربات الجوية غير القانونية على اليمن".


وأضاف ميتشل: "نحن منزعجون للغاية لرؤية إدارة بايدن تصعّد هذه الأزمة من خلال قصف اليمن من دون موافقة الكونغرس، بدلاً من مجرد معالجة جذور الأزمة، وهي الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة".


وشنّت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا عدواناً عسكرياً على العاصمة اليمنية صنعاء، إضافةً إلى محافظات الحُدَيْدَة وصعدة وذمار وتعز وحَجّة، نظراً لموقف اليمن الداعم لغزة، واستهدافه للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال.


وكان المسؤولون اليمنيون في صنعاء قد حمّلوا الولايات المتحدة مسؤولية عسكرة البحر الأحمر، وخصوصاً بعد إنشائها "التحالف البحري" أو ما يعرف بـ "تحالف الازدهار"، حيث قال المتحدث باسم حركة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، للميادين قبل أيام، إنّ "عسكرة البحر الأحمر هو أمر خطر يجعل المنطقة خطاً نارياً يهدّد الملاحة".


بايدن يواجه مشاكل مع الناخبين العرب والمسلمين

ووفق "نيوزويك" فقد بدأ تحالف من الأميركيين المسلمين في الولايات المتأرجحة بحملة تحت شعار AbandonBiden# (تخلّو عن بايدن)، وحثّ الناخبين على عدم إعادة انتخاب الرئيس الحالي في عام 2024، بسبب موقفه الداعم للعدوان الإسرائيلي على غزة.


وفي هذا الإطار، قال جيلاني حسين، مدير فرع مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية في ولاية مينيسوتا، إنّ "الأغلبية الساحقة من المسلمين أخبرونا وشاركونا في مساجدنا ومجموعاتنا المجتمعية، أنهم لن يصوّتوا لبايدن في الانتخابات المقبلة".


كذلك، تتبّعت المجلة الأميركية استطلاعات الرأي التي أظهرت أيضاً مشكلة متنامية تواجه حملة بايدن، حيث يتشارك الناخبون المسلمون في رأيهم بعدم الرضا عن بايدن.


وفي السياق، كانت شركة "Emgage" قد أصدرت استطلاعاً في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2023، خلص إلى أنّ 5.2% فقط من الأميركيين المسلمين الذين شملتهم العيّنة قالوا إنهم سيصوّتون لبايدن في عام 2024.


كما يواجه بايدن "رد فعل عنيفاً" أيضاً من جانب بعض المنتمين إلى الحزب الديمقراطي، بسبب العدوان الذي شنّته الولايات المتحدة وبريطانيا بمشاركة دول أخرى على اليمن، فجر يوم الجمعة الماضي، كما أوردت وكالة "بلومبرغ" الأميركية.
وترجع الانتقادات التي طالت بايدن لتجاوزه الدستور والكونغرس.


وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت، في وقت سابق، أنّ دعم بايدن لـ"إسرائيل" يأتي على حساب السياسة الخارجية الأميركية. -وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

بايدن: ضرباتنا على الحوثيين تتوافق مع القانون الدولي

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

بايدن: ضرباتنا على الحوثيين تتوافق مع القانون الدولي

13 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
بن غفير وسموتريتش

الخلافات تشتعل بين بن غفير وسموتريتش

منذ7 ساعة
رئيس كولومبيا: نتنياهو هو المسؤول عن مذبحة غزة

رئيس كولومبيا: نتنياهو هو المسؤول عن مذبحة غزة

منذ8 ساعة
مسن في غزة

الأمم المتحدة: ارتفاع مبالغ النداء العاجل بشأن غزة إلى 677 مليون دولار

منذ10 ساعة
ضحايا غزة

أكثر من 90 ألف شهيد وجريح في غزة

منذ10 ساعة
الشرطة الاسكتلندية

سبعينية تصدم بسيارتها متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في اسكتلندا

14 كانون الثاني 2024
الجيش الإسرائيلي

إصابة 5 جنود إسرائيليين باشتباكات على الحدود مع لبنان

14 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

100 يوم صمود ومقاومة

جهاد المنسي |اليوم

مبادئ الزعيم مانديلا لم تمت

نضال منصور |اليوم

الاقتصاد الإسرائيلي والحرب على غزة

أحمد عوض |اليوم

الموقف مثلما ينبغي أن يفهم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شرق أوسط.. النسخة الأخيرة

سميح المعايطة |اليوم

الركمجة السياسية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات | منذ20 ساعة
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات | منذ20 ساعة
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات |13 كانون الثاني 2024
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
 