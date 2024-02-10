نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: ارتكبنا أخطاء في الاستجابة للأزمة منذ 7 أكتوبر

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نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر أن واشنطن ارتكبت "أخطاء في الاستجابة للأزمة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".وأضاف فاينر أنه "كان على إدارة بايدن الإسراع في إدانة تصريحات إسرائيلية شبهت الفلسطينيين بالحيوانات".وتابع: "لا ثقة لدي بحكومة إسرائيل الحالية ومدى استعدادها لاتخاذ خطوات جادة بشأن حل الدولتين".