نيويورك: تحقيق في هجوم محتمل بـ”سلاح كيميائي” ضد متظاهرين مؤيدين لفلسطين

قالت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في جامعة كولومبيا، إنهم تعرضوا لهجوم بما يعتقدون أنه "سلاح كيميائي" خلال احتجاج على الحرب المستمرة على قطاع غزة، فيما أعلنت شرطة نيويورك أنها شرعت في التحقيق بالأمر، وفقاً لما نشرته شبكة "ABC NEWS" الأمريكية، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2024.

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الشبكة الأمريكية ذكرت أن المتظاهرين قالوا إنهم شموا رائحة كريهة وبدأوا يشعرون بالغثيان والصداع، خلال احتجاج الجمعة الماضية، وفقاً لتقرير من الشرطة.

منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" قالت إن العديد من الطلبة تم إدخالهم إلى المستشفى أو طلبوا الرعاية الطبية في أعقاب الحادث، وأبلغ الضحايا عن أعراض مثل القيء والغثيان وآلام الصدر والبطن والصداع.



مصادر للشبكة الأمريكية قالت إن شرطة نيويورك عثرت على فيديو يظهر رجلين يقومان برش مادة مجهولة على عمود إنارة، قبل المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا.





جامعة كولومبيا تشارك بالتحقيق



المسؤول في شرطة نيويورك، دينيس ميتشل، قال إنهم يتولون التحقيق "فيما يبدو أنه جرائم خطيرة، وربما جرائم كراهية".



ميتشل أضاف أن عدداً من طلاب جامعة كولومبيا، الذين حضروا الاحتجاج، أفادوا أنهم "تعرضوا للرش بمادة كريهة الرائحة تطلبت العلاج الطبي".



وفقاً للمسؤول في الشرطة، فقد تم التعرف على الجناة المزعومين، وتم منعهم على الفور من دخول الحرم الجامعي، خلال فترة التحقيقات.



المتحدث باسم جامعة كولومبيا قال إن الجامعة تشارك أيضاً بالتحقيق بالتعاون مع السلطات المحلية والفيدرالية، بعد تقديم عدة تقارير "تثير القلق" فيما يتعلق باحتجاج يوم الجمعة الماضي. -عربي بوست