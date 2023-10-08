الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هآرتس: نتنياهو مسؤول عن الكارثة التي ألمّت بـ"إسرائيل"

نتنياهو
بنيامين نتنياهو
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في افتتاحيتها، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مسؤول عن الكارثة التي ألمّت بإسرائيل في عيد فرحة التوراة". اضافة اعلان
ولفتت الصحيفة إلى أن "نتنياهو سيحاول التنصل من مسؤوليته وإلقاء التهمة على قادة الجيش وأمان والشاباك".
وأضافت أن "رئيس الحكومة الذي تفاخر بخبرته السياسية فشل كلياً في تشخيص الخطر الذي قاد إليه إسرائيل عندما أقام حكومة الضم ونهب الأراضي، وعيّن بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير في مناصب مركزية، وانتهج سياسة خارجية تجاهلت علناً وجود الفلسطينيين وحقوقهم". 
وأشارت إلى أن الاحتلال "استخف بالعدو وبقدراته العسكرية"، قائلةً: "لكن الإخفاق الاستخباري والعسكري لا يُعفي نتنياهو من مسؤوليته الشاملة عن الأزمة، لكونه المقرر الأعلى في شؤون خارجية وأمن إسرائيل"
يأتي ذلك في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجبهة الشمالية مع لبنان فُتحت بالتزامن مع عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يوم أمس، وهناك إطلاق قذائف هاون باتجاه مواقع للاحتلال الإسرائيلي. وقد تبنت المقاومة الإسلامية في لبنان عملية استهداف 3 مواقع تابعة للاحتلال في مزارع شبعا المحتلة.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ هناك تقديرات غير رسمية تشير إلى أن نحو 750 إسرائيلياً لا يزالون في عداد المفقودين، مؤكدةً أنّه في الوقت نفسه، لا يزال هناك فلسطينيون لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الإعلام الإسرائيلي: "بعد 24 ساعة، لا تزال المعارك مستمرة في كفار غزة وبئيري، ولم تتم السيطرة مناطق سديروت وزكيم ورعيم وصوفا". 
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 300 والجرحى إلى 1864، منهم 19 بحالة موت سريري و326 بحالة خطرة.
أيضاً، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ جندياً إسرائيلياً انتحر في مستوطنة راعيم ببندقيته الشخصية من جراء العملية الفلسطينية.
وذكرت أنّ المستوطنين يوجّهون انتقادات قاسية إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، ويقولون إنّ "الجيش تركنا لمصيرنا".
وتقرر إعلان قطاع فرقة غزة منطقة عسكرية مغلقة يُمنع الدخول إليها.
وتوجّه أبو عبيدة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقول إنّ تهديداته لغزّة "رهان خاسر بعد تساقط الجنود كالجراد وفرار المئات منهم"، مشدداً على أنّ الكيان يواجه أزمة عميقة، "بعدما شاهد بأس رجالنا". 
واعترف الإعلام الإسرائيلي أمس بمقتل قائد لواء "ناحال" (أحد ألوية النخبة الإسرائيلية)، يهونتان شتاينبرغ، خلال اشتباك مع أحد المقاومين الفلسطينيين قرب كرم أبو سالم.
ونقلت  "القناة 12" الإسرائيلية عن صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ "إسرائيل" طلبت من مصر التوسط بشأن الأسرى الإسرائيليين.-(الميادين)
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