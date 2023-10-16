الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هآرتس: نحن على شفا كارثة تاريخية في "إسرائيل"

دمار مبانٍ في غزة بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السبت
غزة
تحدث الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي عن الترجيحات المتزايدة حول توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة برا.
وذكر ليفي في مقال له بصحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين أن "إسرائيل ستنطلق، وربما تكون قد انطلقت، عندما سترى هذه السطور النور، إلى عملية برية كارثية في قطاع غزة".اضافة اعلان
وأضاف أن هذا الغزو يمكن أن ينتهي بفشل ذريع لم تشاهده إسرائيل أو غزة من قبل، مشيرا إلى أن هذا الغزو يمكن أن يحول الصور التي تأتي من غزة في الفترة الأخيرة إلى المقدمة.
وتوقع الكاتب اليساري الإسرائيلي أن يتعرض جيش الاحتلال إلى خسائر فادحة بحال دخوله برا، قائلا "سنقف أمام مذبحة جماعية، جنود كثيرون سيقتلون بدون هدف، سكان غزة سيواجهون نكبة ثانية، علاماتها الأولية أصبحت توجد على الأرض، من هذه الفظائع لن يربح أي أحد من الطرفين".-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
109-131150-the-guardian-cartoonist-gaza-netanyahu_700x400

رسم كاريكاتوري لنتنياهو يطيح بصاحبه من "الغارديان" البريطانية

منذ2 ساعة
360545

مستقبل نتنياهو السياسي على المحك بعد الحرب مع «حماس»

منذ3 ساعة
1072829660_0_0_1000_563_1920x0_80_0_0_23db5eb636004dbbae6a2524f0da91a11_903377

بلينكن قبيل توجهه إلى "إسرائيل": سنحميها اليوم وغدا وكل يوم

12 تشرين الأول 2023
6524fca44236040d5e647460

روسيا: لماذا أغفلت واشنطن هجوم حماس ولم تلمح تحضيره رغم أقمارها الصناعية وتنصتها على الجميع؟

10 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
شددت نانسي فيز على ضرورة تعزيز أمن المؤسسات اليهودية في البلاد

ألمانيا تستعد لترحيل أنصار المقاومة.. وزيرة الداخلية: حماية اليهود على رأس أولوياتنا

منذأقل من دقيقة
thumbs_b_c_5137e1fc09cec87dd7d092d531d20d74

وزيرة إسبانية تطالب بمحاكمة نتنياهو في "الجنائية الدولية"

منذ2 ساعة
109-131150-the-guardian-cartoonist-gaza-netanyahu_700x400

رسم كاريكاتوري لنتنياهو يطيح بصاحبه من "الغارديان" البريطانية

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_2b7ec2e083a4355a192703078d86943a

جيش الاحتلال الإسرائيلي: 199 أسيرا إسرائيليا منذ بدء طوفان الأقصى

منذ2 ساعة
360545

مستقبل نتنياهو السياسي على المحك بعد الحرب مع «حماس»

منذ4 ساعة
تم استهداف الضحيتين بسبب عقيدتهما الإسلامية

أمريكي يقتل طفلاً فلسطينياً بـ26 طعنة

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

تغير وجه المنطقة.. حرب شاملة أم سلام شامل؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستمتد الحرب إلى دول ثانية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الغرب وغزة... جذور الفكر العنصري

موفق ملكاوي |اليوم

مرآة غزة تعري العالم

جهاد المنسي |اليوم

الاحتلال يعطل مسارات التنمية الفلسطينية والإقليمية

أحمد عوض |اليوم

العودة إلى العنوان

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 