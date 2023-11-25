السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هجوم بطائرة مسيّرة على سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي

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سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، اليوم السبت، إن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة يُعتقَد أنها إيرانية في المحيط الهندي، وذلك بعد أيام من احتجاز جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) سفينة شحن مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي آخر في البحر الأحمر.

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وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" أن سفينة الحاويات "سي.إم.إيه سي.جي.إم سيمي" تعرضت لهجوم أمس الجمعة، وذلك بعدما هدّد الحوثيون في اليمن باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر الاستراتيجي الواقع بين شمال شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، رداً على حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة.


وصرح المسؤول بالدفاع، الذي تحدث إلى "أسوشييتد برس"، شرط عدم الكشف عن هويته، بأن السفينة كانت ترفع علم مالطا، ويشتبه في أنها استُهدفت بطائرة مسيَّرة مفخخة من طراز "شاهد-136" في أثناء وجودها في المياه الدولية. وانفجرت الطائرة المسيَّرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة دون إصابة أي من أفراد طاقمها.


وأضاف: "نواصل مراقبة الوضع من كثب"، رافضاً توضيح سبب اعتقاد الجيش الأميركي بأن إيران كانت وراء الهجوم.

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