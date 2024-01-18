الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هجوم بطائرة مسيرة يستهدف سفينة في خليج عدن

علم اليمن يُرفرف بجانب علم فلسطين على سفينة إسرائيلية محتجزة في البحر الأحمر
علم اليمن يُرفرف بجانب علم فلسطين على سفينة إسرائيلية محتجزة في البحر الأحمر
قالت وكالة رويترز إن سفينة هندية بخليج عدن استجابت لنداء استغاثة من سفينة ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.

وأعلن الجيش الأميركي أنه نفذ، فجر اليوم الخميس، جولة رابعة من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن، وذلك بعد ساعات من استهداف سفينة أميركية في خليج عدن.اضافة اعلان

وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم)، في بيان، إنه تم قصف 14 منصة صواريخ مُذخّرة كان الحوثيون قد جهزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف البيان أنّ "هذه الصواريخ التي كانت على منصّات الإطلاق مثّلت خطرا داهما على السفن التجارية والمدمّرات التابعة لسلاح البحرية الأميركية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أيّ لحظة".

بدوره، قال مسؤول أميركي للجزيرة إن القوات الأميركية شنت ضربات ضد منصات صاروخية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن قرابة الساعة الثانية فجرا بتوقيت صنعاء.

واعتبر المسؤول أن القوات الأميركية مارست ما وصفه "بحقها المكتسب في الدفاع عن النفس" بشنها الضربات الأخيرة، وفق تعبيره.

من جانبها، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي باليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن قصفا أميركيا بريطانيا استهدف محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.

استهداف سفينة جديدة

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الجيش الأميركي إن طائرة مسيّرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أصابت سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن.

وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن سفينة تجارية مملوكة لشركة أميركية، تعرضت لهجوم من أراض تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن، بعد ساعات من إعادة إدراج واشنطن الحوثيين على قائمة الإرهاب.

وأوضح المسؤول الأميركي للجزيرة أن الهجوم أصاب السفينة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإفصاح في الوقت الحالي عن السلاح المستخدم والأضرار أو الإصابات المحتملة.

ولاحقا، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف السفينة (جينكو بيكاردي) الأميركية في خليج عدن.

من جهتها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بُعد 66 ميلا بحريا جنوب شرق عدن، مضيفة في مذكرة استشارية أن الربان أبلغ عن تعرض سفينته لهجوم بطائرة مسيّرة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن، كما أبلغ عن نشوب حريق على متن السفينة قبل إطفائه لاحقا، حسب الهيئة.

على قائمة الإرهاب

ويأتي الهجوم الجديد بعد ساعات من إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن واشنطن أعادت إدراج الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية عالمية".

وقال سوليفان إن التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنحنا الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني، وأوضح أنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.

والأسبوع الماضي، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية ضد مواقع لجماعة الحوثي في اليمن، ردا على الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل وأخرى أميركية تدعم تل أبيب في حربها المستمرة على قطاع غزة.-(الجزيرة)
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