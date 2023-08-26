الأحد 27 آب 2023
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هزات أرضية تضرب ولايتين في تركيا

العلم التركي
العلم التركي
سجلت ولاية قهرمان مرعش، جنوب شرق تركيا، زلزالا بقوة 4.1 درجة، بحسب إدارة إزالة عواقب الكوارث في تركيا (AFAD).

وذكرت الإدارة في بيانها اليوم السبت، أنه تم تسجيل الهزات عند الساعة 11.58 بالتوقيت المحلي.اضافة اعلان

ووفقا لها، وقعت بؤرة الزلزال على عمق 6.99 كيلو متر.

وأضافت الإدارة في بيانها، أنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 3.7 درجة في ولاية أديامان جنوب شرق تركيا.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل الهزات في منطقة سيندجيك عند الساعة 10.34 بالتوقيت المحلي، ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 10.88 كلم.

وكان زلزال قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، بتاريخ 6 شباط/ فبراير 2023، بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف عشرات الآلاف من القتلى ودمارا هائلا في المنطقة. (RT)
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