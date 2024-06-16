هزة أرضية بقوة 6,3 درجات تضرب جنوب البيرو

ضربت هزة بقوة 6.3 درجات منطقة أريكيبا في جنوب البيرو (أميركا الجنوبية)، مساء الأحد، وفق ما أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء.

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ووقعت الهزة الأرضية التي كان مركزها في المحيط الهادئ، قرب مقاطعة كارافيلي في منطقة أريكيبا على عمق 25 كم، بحسب المعهد.



ولم تصدر السلطات تحذيرا من حدوث تسونامي بعد الهزة التي وقعت عند الساعة 09,47 بالتوقيت المحلي (14,47 ت غ).



وقدر المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي قوة الهزة الأرضية بـ6 درجات. وأشار إلى أن مركزها كان على عمق 19,9 كم .



من جهته، أوضح المعهد الوطني للحماية المدنية في بيان أنه "حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار شخصية أو مادية"، مشيرا إلى أن السكان اعتبروا أن الهزة كانت "متوسطة إلى قوية".

