هل اقتربت أوكرانيا من الانضمام للناتو؟

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وجاء في منشور الصحيفة: "طُلب من فلاديمير زيلينسكي عدم الضغط مرة أخرى على أعضاء الناتو بأن يدعموا جدولا زمنيا واضحا لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد أن هيمنت الخلافات على اجتماع التحالف العام الماضي، حيث ترغب دول الحلف تجنب الانجرار إلى الصراع في الوقت الحالي".وأشار المنشور إلى أن "أوكرانيا لن تتقدم أكثر على طريق عضويتها في الناتو خلال القمة السنوية لهذا العام، وسط مخاوف من احتمال جر الحلف إلى حرب مع روسيا".وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين في 24 أيار/ مايو، إن حلف شمال الأطلسي لن يدعو أوكرانيا للانضمام إلى صفوفه خلال قمة يوليو التي ستعقد في واشنطن، لكنه سيقدم لها مساعدات كبيرة.وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن الحلف في الوقت الراهن ليس لديه أي فكرة عن الموعد الذي ستتمكن فيه أوكرانيا من الانضمام إليه.وصرح المستشار الألماني أولاف شولتس أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي غير متوقع خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.وقدمت أوكرانيا طلبا للانضمام إلى الناتو في أيلول/ سبتمبر 2022.وقال الحلف في البيان الختامي، الصادر عن قمة فيلنيوس في عام 2023، إن أوكرانيا ستكون عضوا في الناتو "في المستقبل".وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أشار إلى أن موسكو تتابع مساعي زيلينسكي لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، فضلا عن ردود الفعل المختلفة على هذه المساعي عن كثب.ولفت بيسكوف إلى أن توجه كييف نحو الانضمام للحلف كان واحدا من أسباب بدء "العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا". (RT)