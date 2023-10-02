الإثنين 02 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

هل روسيا وأوكرانيا مستعدتان للتفاوض؟

هل روسيا وأوكرانيا مستعدتان للتفاوض؟
هل روسيا وأوكرانيا مستعدتان للتفاوض؟
 مع دخول الحرب الأوكرانية الشهر العشرين، يرى العديد من المسؤولين ومن بينهم رؤساء دول أنه آن الأوان لأن تتدخل الدبلوماسية الدولية، لإنهاء هذه الحرب التي تجاوزت مآسيها روسيا وأوكرانيا لتمتد الى العديد من دول العالم، خاصة تلك البلدان التي تعتمد في غذائها على الحبوب من هذين البلدين.اضافة اعلان
وفي السياق فقد نشرت صحيفة "برافدا" الروسية تقريرا للكاتب بيتر إرميلين علق فيه على إعلان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أن روسيا وأوكرانيا أبدتا رغبة في الجلوس للتفاوض، لكن الكاتب شكك بإمكانية حدوث ذلك في الوقت الراهن
وقال الكاتب إن توكاييف أدلى بهذه التصريحات وغيرها حول النزاع الأوكراني خلال لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتز، شددا فيه على أن "الوضع خطير للغاية" وذكرا فيه أن كييف وموسكو كلتيهما أعلنتا استعدادهما للتفاوض، لكن ما يزال غير واضح على أي منصة وعلى أي مستوى سيحدث ذلك.
ولفت إلى أن توكاييف أكد أيضا أن الوقت قد حان الآن للدبلوماسية الحكيمة، ولهذا السبب يجب إجراء مفاوضات سلمية تناسب كلا الطرفين. وأنه سيبذل كل الجهد لجعل هذا ممكنا. وفي وقت لاحق، أصدر مكتب الرئيس الكازاخستاني بيانًا يدعو فيه روسيا وأوكرانيا إلى مفاوضات حقيقية.
وتعليقا على هذه الدعوة، قال الكاتب إن النائبة الأولى لرئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في الدوما الروسي سفيتلانا زهوروفا، أنحت باللوم في رفض المفاوضات على الجانب الأوكراني الذي قالت إنه مصر على عدم مناقشة النقاط التي تريد روسيا طرحها على طاولة المفاوضات.
وأشارت زهوروفا أيضا إلى عاملين قالت إنهما قد يؤثران على استعداد كييف لبدء المفاوضات وهما: وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ورفض الدول الأوروبية قبول كييف في الاتحاد الأوروبي.
ولفت الكاتب إلى أن روسيا ترفض الخطة التي يروج لها الغرب لبدء المفاوضات، والتي تنطلق من خطة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي أعلن عنها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضح أن خطة زيلينسكي تقوم أساسا على شرطين: سحب القوات الروسية من جميع أراضي أوكرانيا وإعادة البلاد إلى حدود عام 1991، وإعادة السيطرة الأوكرانية على كافة حدود البلاد، وعلى المنطقة الاقتصادية الخاصة في البحر الأسود وبحر آزوف، وكذلك مضيق كيرتش.
وتعليقا على ذلك، قال الكاتب إن شرط العودة إلى حدود عام 1991 لا يقبله الجانب الروسي، إذ كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت في وقت سابق أن روسيا قد رفضت المقترحات المماثلة من كييف.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مفاعل بوشهر "الكهروذري" جنوب إيران - (أرشيفية)

إيران توشك أن تصبح دولة نووية.. وخيارات بايدن كلها سيئة

منذ 41 دقيقة
علم العراق

هل يتمكن العراق من وقف التعدي على أراضيه من جيرانه؟

منذ 42 دقيقة
متحف يهودي.jpg-b7ec4ba9-7c84-42d8-83c5-20f7c3d32b81

الاحتلال يفتتح متحفا أسفل البلدة القديمة في القدس

منذ10 ساعة
100 شخص كانوا في الكنيسة وقت الانهيار

عشرات المفقودين مايزالون تحت الأنقاض.. قتلى جراء انهيار سقف كنيسة في المكسيك

منذ10 ساعة
وجه ميدفيديف عبر تيليغرام غضبه إلى وزير الدفاع البريطاني المُعين حديثا جرانت شابس

ميدفيديف: هؤلاء الحمقى يدفعوننا بقوة نحو حرب عالمية ثالثة

01 تشرين الأول 2023
الشرطة التركية

تفجير إرهابي يستهدف مديرية الأمن في أنقرة

01 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلفة الإشاعات والأكاذيب

ماهر أبو طير |اليوم

صدم الوجدان وخلخلة الثوابت

موفق ملكاوي |اليوم

وجه جديد للمنطقة

محمود الخطاطبة |اليوم

الفرضيات التي اشتق منها الفين توفلر نظريته الاجتماعية في القوة

حسني عايش |اليوم

ضريبة المشتقات النفطية إلى أين؟

أحمد عوض |اليوم

الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية التحديث

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات | منذ1 ساعة
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات | منذ1 ساعة
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
 