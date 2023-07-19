هل فعلا تتقدم أوكرانيا بهجومها المضاد لاستعادة أراض احتلتها روسيا؟

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فيما أكد العديد من الخبراء في المجال العسكري بينهم روس فشل الهجوم الأوكراني المضاد لاستعادة أراض احتلتها روسيا، رأت الولايات المتحدة، أن الهجوم لم يفشل وأن القوات الأوكرانية تحقق نتائج ملموسة على الأرض.فقد قال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي: "إن الأوكرانيين يتقدمون بشكل مستمر وجيد في المعارك، مؤكدا أن لدى كييف قوة قتالية كبيرة لم تشارك إلى اليوم في المعارك".وأشار، إلى أنه من المبكر جدا القول: "إن الهجوم الأوكراني المضاد فشل حتى الآن، مكررا تصريحات كان أدلى بها قبل أسبوعين، وقال فيها "إن الحرب ستكون طويلة ودامية".من جهته قدم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تقييما للهجوم الأوكراني المضاد، في المقابل أعلن الجيش الروسي تقدمه في الجبهة الشرقية بعدما حشد قوات ضخمة.فقد قال أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع ميلي بعد اجتماع المجموعة الخاصة بأوكرانيا في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) بواشنطن، أول من أمس: "إن كييف تحقق تقدما في هجومها المضاد وإن خسائر موسكو تزداد".وأضاف الوزير الأميركي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعتقد أنه سيسيطر على كييف خلال أيام لكنه أخفق في ذلك، مؤكدا أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي والذخائر.وأضاف ميلي، أن التدريبات التي وفرتها واشنطن للجيش الأوكراني ساعدت في تكوين قاعدة ووحدات لها تأثير في ساحة المعركة، ووصف الحرب الروسية على أوكرانيا، بأنها هجوم كبير على النظام الدولي العالمي.وفي السياق، قال مسؤولان أميركيان أول من أمس: "إن الولايات المتحدة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن تعهد جديد بشراء مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا لمساعدتها في حربها مع روسيا".ويشن الجيش الأوكراني منذ الرابع من الشهر الماضي هجوما مضادا في مقاطعتي دونيتسك (شرق) وزاباروجيا (جنوب شرق)، ولم يحقق حتى الآن سوى مكاسب محدودة، إذ استعاد فقط 210 كيلومترات مربعة في المنطقتين، بحسب تأكيد هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني.ومع ذلك، تقول كييف: "إن الهجوم الرئيسي لم يبدأ بعد، وإن قواتها تتعمد التقدم ببطء وتدمير طرق الإمداد ومراكز القيادة الروسية، في حين تؤكد موسكو أن الهجوم الأوكراني فشل".وأكدت أوكرانيا أمس، شن "عملية ناجحة" بعد اندلاع حريق في ميدان تدريب عسكري في شبه جزيرة القرم، ما دفع السلطات المعنية من جانب روسيا إلى إجلاء أكثر من ألفي مدني.وقال مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف: "شنت عملية ناجحة في القرم المحتلة.. يخفي العدو حجم الأضرار وعدد الضحايا".وقد أرفق رسالته بتسجيل فيديو قصير يظهر منشأة مشتعلة من دون أن يكون ممكنا تحديد هذه المنشأة.من جانبه، قال حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف: "إن حريقا اندلع داخل قاعدة جوية في منطقة كيروفسكي في شبه الجزيرة".وأضاف، أن السلطات المحلية بدأت إجلاء نحو ألفين من سكان 4 بلدات قريبة من القاعدة العسكرية، موضحا أن الطريق السريع الذي يربط مدينتي سيفاستوبول وسيمفيروبول بمنطقة كيرتش، حيث يوجد جسر القرم، أغلق بسبب الحريق.كما أعلنت سلطات القرم، تواصل الانفجارات في القاعدة العسكرية بمنطقة كيروفسكي، موضحا أن إخماد الحريق سيحتاج يوما أو يومين.وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت إحباط محاولة هجوم أوكرانية جديدة وصفتها بـ"الإرهابية" باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم.وقالت الوزارة: "إن دفاعاتها الجوية اعترضت الليلة الماضية 17 مسيرة، وأسقطت 11 مسيرة أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، دون وقوع خسائر".من جانبها، قالت القوات الأوكرانية: "إنها استهدفت جسر القرم الاستراتيجي بزورقين مسيرين". وبعد الهجوم على الجسر الذي يربط شبه الجزيرة بمقاطعة كراسنودار الروسية، ألغت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا نظام حظر التجول الليلي، من أجل السماح للسيارات بالعبور عبر ماريوبول وميليتوبول إلى شبه جزيرة القرم.وفي السياق ذاته، قالت القوات الجوية الأوكرانية: "إن 32 مسيرة من طراز "شاهد" الإيرانية هاجمت الأراضي الأوكرانية خلال الساعات الماضية".كما قالت: "إن القوات الروسية أطلقت صواريخ من طراز "كاليبر" من البحر الأسود باتجاه الأراضي الأوكرانية بينها أوديسا". وأضافت، أن الهجمات بالصواريخ والطائرات استهدفت منشآت عسكرية وللبنية التحتية في أوديسا ومناطق أخرى.أما حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر، فقال: "إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت في وقت مبكر من يوم أمس لهجوم روسي جوي لليلة الثانية على التوالي على ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا".وأضاف عبر تطبيق "تليغرام"، "لا تقتربوا من النوافذ.. أو تظهروا عمل قوات الدفاع الجوي".ومع دخول الساعات الأولى من يوم أمس، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء الجزء الشرقي من أوكرانيا. وأكدت وزارة الدفاع في موسكو في وقت لاحق الهجمات.من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تقدمت نحو كيلومترين خلال هجمات شنتها قرب كوبيانسك - وهي تقاطع مهم للسكك الحديدية- في خاركيف (شمال شرق) على الحدود مع مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا.وقالت وسائل إعلام روسية: "إن القوات الروسية سيطرت على بلدة "نوفو-سيلوفسكوي" في محور كوبيانسك بخاركيف، مخترقة دفاعات الجيش الأوكراني في المنطقة".وكان قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي، قال في وقت سابق أمس: "إن روسيا ركزت قواتها في منطقة كوبيانسك، ووصف الوضع في الجبهة الشرقية بأنه معقد لكنه تحت السيطرة".من جانبه، قال المتحدث باسم قيادة العمليات الشرقية للقوات الأوكرانية سيرغي تشيرفاتي أمس إن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي و900 دبابة في محور ليمان بدونيتسك وكوبيانسك بخاركيف.وأضاف تشيرفاتي، أن هذه القوات تحاول اختراق دفاعات قوات بلاده التي تتصدى لها وتمنعها من التقدم.وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، "إن حشد القوات الضخم في هذه المنطقة تكتيك روسي يستهدف تشتيت الهجوم الأوكراني المضاد، ويواجه صعوبات بسبب التحصينات القوية التي أقامها الروس خلال الأشهر الماضية في منطقتي دونيتسك وزاباروجيا". - (وكالات)