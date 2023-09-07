الخميس 07 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

هل يتغيب بوتين عن قمة الـ20؟

أعلام دول مجموعة العشرين
أعلام دول مجموعة العشرين
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة أمام قمة مجموعة الدول العشرين التي ستنعقد خلال أيام في نيودلهي.اضافة اعلان

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع: "سيتم تنفيذ جميع الأعمال من قبل وزير الخارجية لافروف، ولا يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلقاء كلمة عبر الفيديو أمام المشاركين في قمة مجموعة العشرين".

وأشار بيسكوف إلى أن الخبراء بمشاركة المبعوث الدائم لروسيا إلى القمة سيقومون بتنسيق كافة الوثائق المتعلقة بالقمة.

وتعقد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9-10 أيلول/ سبتمبر حضوريا، حيث وجهت الدعوة إلى قادة جميع دول مجموعة العشرين وتسع دول أخرى؛ هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة. (RT)
مؤتمر إيران والتوجه شرقا

انطلاق أعمال مؤتمر "إيران والتوجّه شرقًا" في الدوحة 06 أيلول 2023

الحاخام المتطرف يهودا غليك

الحاخام المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين للأقصى 05 أيلول 2023

322234

روسيا تعلن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين قرب القرم وكورسك 04 أيلول 2023

images

ترمب يعزز هيمنته على سباق الترشح الجمهوري 04 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

بوتين: يجب العمل على زيادة دخل المواطنين الروس ورفاهيتهم

29 آب 2023
يعتقد 8% فقط من الروس أن فلاديمير بوتين هو المسؤول عن موت زعيم فاغنر

مَن قتل بريغوجين؟ استطلاع رأي يكشف موقف الروس من اتهام بوتين

27 آب 2023
اقرأ أيضا
وحدة الدراسات الإيرانية في المركز العربي تختتم أعمال مؤتمر "إيران والتوجّه شرقًا"

وحدة الدراسات الإيرانية في المركز العربي تختتم أعمال مؤتمر "إيران والتوجّه شرقًا"

منذ2 ساعة
"الهند" أم "بهارات".. هل سيتغيّر اسم أرض التوابل؟

"الهند" أم "بهارات".. هل سيتغيّر اسم أرض التوابل؟

منذ4 ساعة
مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال -(وكالات)

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

منذ7 ساعة
اليابان تطلق مركبتها القمرية.. هل تلتحق بالدول الأربع؟

اليابان تطلق مركبتها القمرية.. هل تلتحق بالدول الأربع؟

منذ8 ساعة
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن

واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا

منذ8 ساعة
HERO_View-of-Birmingham-Old-Canal-Line-with-the-Library-of-Birmingham-on-the-right_Credit_Alamy_PJKC1F

ثاني كبرى مدن بريطانيا تعلن إفلاسها.. لهذا السبب

06 أيلول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

عن أي نواب تتحدثون؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

السيناريو الخطير الذي يتجنبه الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

الكتابة للمراكز الفكرية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحديات أمام موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

حسابات العام الأخير

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات | منذ20 ساعة
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات | منذ20 ساعة
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
 