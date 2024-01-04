هل يرضخ البيت الأبيض لقلق الاحتلال ويعيد حاملة الطائرات للمنطقة؟

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فيما أبدى أكثر من مسؤول في كيان الاحتلال القلق بشأن سحب الولايات المتحدة لحاملة الطائرات من الشرق الأوسط، وطالبوا بتوضيحات من الإدارة الأميركية، يبرز تساؤل فيما إذا كان البيت الأبيض سيرضخ لمطالب تل أبيت ويعيد الحاملة "جيرالد فورد" خاصة في ظل الأحداث الأخيرة وأبرزها اغتيال القيادي في "حماس" صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وما تبعه من وعيد من المقاومة الفلسطينية وحزب الله في جنوب لبنان.وكان الاحتلال يعتبر حاملة الطائرات الأميركية بمثابة أمان إضافي في حال اتساع رقعة الحرب التي يخوضها مع المقاومة الفلسطينية من جهة والمناوشات مع حزب الله، لتكون حربا شاملة في خاصرتها الشمالية مع الحرب في غزة، وما عزز من اطمئنان الاحتلال تعهد البيت الأبيض بعد "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) أنه في حال تدخل حزب الله أو إيران في الحرب الدائرة في قطاع غزة، سيتدخل الجيش الأميركي لصالح تل أبيب.وفي كيان الاحتلال نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن مسؤولين في تل أبيب أبدوا انزعاجا من قرار واشنطن وحاول الساسة ثني الولايات المتحدة عن قرارها في خضم التوتر مع لبنان واحتمال تصاعده على الحدود الشمالية، مشيرة إلى أن سحب حاملة الطائرات الأميركية يصادف ظروفا لا تناسب إسرائيل، وأكدت مخاوفها من سريان الاعتقاد في لبنان وغزة بأن قوة إسرائيل ضعفت.وتخوّف المحلل العسكري الإسرائيلي بصحيفة هآرتس عاموس هارئيل من أن خفض الولايات المتحدة وجودها البحري شرق البحر الأبيض المتوسط "لا يبشر بخير"، معتبرا أنه قد يكون مصحوبا بإشارة إلى طهران بعدم تصعيد الوضع المتوتر بالمنطقة.والثلاثاء الماضي، أعلنت القوات البحرية الأميركية أن حاملتها للطائرات "جيرالد فورد" ستعود إلى قاعدتها الأصلية في فرجينيا تاركة شرق البحر المتوسط بعد أن جاءت لدعم إسرائيل بعد اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وأصبحت حاملة الطائرات الأميركية رمزا قويا للدعم الأميركي لإسرائيل بعد توجهها سريعا للقرب من المنطقة.ومدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن فترة بقاء الحاملة 3 مرات أملا في أن يؤدي وجودها إلى ردع إيران وجماعات أخرى عن مهاجمة كيان الاحتلال.وتواجه طهران اتهامات من واشنطن وتل أبيب بالانخراط بشكل غير مباشر في الصراع، بشن هجمات ضد أهداف أميركية وإسرائيلية، وهو ما تنفيه ايران.وتزايدت مؤخرا الهجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأميركي في سورية والعراق، بالتزامن مع التوتر الذي تشهده المنطقة، في ظل الدعم الأميركي للاحتلال في حربه ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وقالت البحرية الأميركية إن وزارة الدفاع ستواصل تعزيز موقف قوتها الجماعية في المنطقة لردع أي دولة أو طرف غير دولة من تصعيد هذه الأزمة خارج قطاع غزة.وكان خبراء أجمعوا على أن قرار واشنطن سحب حاملة الطائرات من شرقي البحر المتوسط رغم استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يأتي للضغط على حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وضرورة انصياعه للإرادة الأميركية.وقال الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي إن القرار موجه إلى حكومة نتنياهو ورسالة مفادها أن واشنطن لن تستمر بدعم تل أبيب للأبد ما لم تنصع للإرادة الأميركية وخطة ما بعد حرب غزة.وأضاف مكي أن الدعم الأميركي لإسرائيل يمكن أن يتقلص تدريجيا، مشيرا إلى أن هذه القوة البحرية الهجومية الأميركية كانت بمثابة قوة ردع ضد أي طرف يفكر بمهاجمة الكيان المحتل.وأشار إلى أن المعطيات الميدانية لم تتغير، فالحرب الإقليمية لا تزال واردة، خاصة على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني، مؤكدا أن سحب حاملة الطائرات يعود إلى الخلاف الذي بات علنيا بين تل أبيب وواشنطن.ولفت مكي إلى أن هناك مؤشرات على أن حرب غزة ستكون طويلة ولكن ليس بالضرورة لصالح إسرائيل، مبديا قناعته بأن نتنياهو يريد إطالتها حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية التي قد تعيد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددا.ويعتقد أن حرب غزة لم تبح بكل أسرارها "فالمقاومة قوية وعمقت الشرخ الداخلي الإسرائيلي، وجعلت تل أبيب تبحث عن كبش فداء بعد الفشل بتحقيق الأهداف".من جانبه، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى إن حرب غزة اتضح أنها من وجهة اليمين المتطرف بإسرائيل ليست للردع أو إعادة الأسرى أو إعادة بناء الأمن الإسرائيلي، وإنما مشروع لإعادة الاستيطان في قطاع غزة.وأشار إلى أن منظومة الأمن القومي للاحتلال ترتكز أساسا على دعم الولايات المتحدة، مضيفا أن الدولة العميقة هناك هي من تحدد الإستراتيجية الأمنية، في إشارة إلى الجيش وأجهزة الموساد والشاباك وبعض الوزراء النافذين كوزير الدفاع.وأوضح مصطفى أنه بسبب ضغط واشنطن بات وزراء اليمين في إسرائيل يتحدثون عن ضرورة التحرر والاستقلال عن القرار الأميركي، متوقعا أن يكون هناك انصياع إسرائيلي في نهاية المطاف لواشنطن والرضوخ لضغوطها.-(وكالات)