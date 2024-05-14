واشنطن تبدي "قلقها" إزاء تقرير عن انتهاكات إسرائيلية بحق فلسطينيين

أعربت الولايات المتحدة مساء الإثنين عن قلقها إزاء تقرير لشبكة "سي ان ان" أفاد بأنّ مجموعة فلسطينيين يتم احتجازهم معصوبي العينين في معتقل بالنقب حيث يتعرّضون للضرب ويتم تغذيتهم بواسطة قشّ ارتشاف السوائل، داعية إسرائيل إلى فتح تحقيق بهذا الشأن ، بحسب واشنطن تايمز.

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وأفادت الشبكة الأميركية بأنّها تحدّثت إلى ثلاثة مبلّغين إسرائيليين في قاعدة " سديه تيمان "في صحراء النقب حيث يُحتجز فلسطينيون تمّ اعتقالهم أو أصيبوا خلال العملية العسكرية في غزة.



وقال مبلّغ عرض صوراً، إنّ سجناء معصوبي العينين تعطى أوامر لهم بالجلوس مستقيمي الظهر وبعدم التكلّم ويأمرهم الحراس بالعربية بكلمات نابية .



ولدى سؤاله بشأن المعلومات الواردة في التقرير، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح لصحافيين "نحن قلقون بشأنها وننظر في هذه وغيرها من مزاعم الانتهاكات ضدّ فلسطينيين قيد الاحتجاز".



ولفت إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنّ "من واجبها إجراء تحقيق شامل" في مزاعم ذات صدقية بشأن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.



وشدّد باتيل على أنّ موقف الولايات المتحدة "واضح" بوجوب أن تعامل أيّ دولة "بما في ذلك إسرائيل، جميع المعتقلين بإنسانية وكرامة ووفقا للقانون الدولي وأن تحترم الحقوق الإنسانية للمعتقلين".-(بترا)