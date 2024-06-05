واشنطن تتقدم بطلب من الاحتلال بشأن حزب الله

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جاء ذلك وفق ما أوردته قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، على وقع تزايد حدة المواجهات بين الاحتلال وحزب الله اللبناني.وتواصل فرق الإطفاء الإسرائيلية محاولات إخماد النيران في "كيرين نفتالي" وأحراش بمنطقة "بيريا" قرب مدينة صفد بالجليل الأعلى (شمال)، والتي اندلعت جراء سقوط شظايا صواريخ اعتراضية استهدفت مسيرات أطلقها "حزب الله" في وقت سابق الثلاثاء.وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "في كل الحرائق التي اندلعت في الجليل الأعلى وهضبة الجولان (السورية المحتلة) في الأيام الأخيرة، اشتعلت النيران نتيجة الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت من لبنان، وانتشرت بسرعة بفضل الرياح القوية".وعلى إثر تلك الحرائق، ادعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن "تل أبيب جاهزة" للهجوم على "حزب الله" وتقترب من اتخاذ القرار، وفق ما أورده جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني.وذكرت قناة عبرية أن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأميركية (لم يسمه) أبلغه أن واشنطن طلبت من "إسرائيل" عدم تصعيد الوضع مع حزب الله.وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها الإدارة الأميركية بهذا الطلب من "إسرائيل" خلال الشهور الأخيرة.وأضحت أنه "هناك سبب رئيسي هذه المرة لهذا الطلب، فنحن الآن في أيام تسبق احتمال التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين".وبينت القناة أن "هناك فرضية أن وقفا محتملا لإطلاق النار في غزة يمكن أن يؤثر على القتال في الشمال، وربما يقود أيضا إلى وقف إطلاق النار هناك".وأضافت: "لذلك يطلب الأميركيون من إسرائيل عدم الذهاب إلى تصعيد الوضع على الحدود الشمالية، في ظل احتمال التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وربما تسوية سياسية مع لبنان".وقالت القناة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الآخر بضرورة عدم تصعيد الوضع مع حزب الله.وذكر بيان لمكتب نتنياهو نشره في حسابه على منصة "إكس" مساء الثلاثاء: "أطلع رئيس الوزراء الرئيس (ماكرون) على تفاصيل خطة إطلاق سراح المختطفين، وأكد أن الخطة تتيح لإسرائيل تحقيق كافة أهداف الحرب التي حددتها، بما في ذلك القضاء على حركة حماس".وفي وقت سابق الثلاثاء، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، إن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها لن تعقد أي اتفاق مع الاحتلال بشأن تبادل الأسرى ما لم يكن هناك موقف واضح من الاحتلال بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من قطاع غزة.وسبق أن كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، عن تقديم "إسرائيل" مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح "المحتجزين" وإعادة إعمار القطاع.ولم يعلن الاحتلال موقفا نهائيا بشأن تصريحات بايدن، لكن نتنياهو وصف ما عرضه الرئيس الأميركي بأنه "غير دقيق"، وقال، في تصريحات صحفية الاثنين، إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح، وإنما فقط "مناقشة" تلك الخطوة وفق شروط "تل أبيب". (سما الإ خبارية)