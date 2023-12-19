الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن تدعو إلى محاسبة عناصر الشرطة الإسرائيلية لضربهم مصورا صحفيا

واشنطن تدعو إلى محاسبة عناصر الشرطة الإسرائيلية لضربهم مصورا صحفيا
واشنطن تدعو إلى محاسبة عناصر الشرطة الإسرائيلية لضربهم مصورا صحفيا
دعت الولايات المتحدة مساء أمس الاثنين، إلى محاسبة عناصر من الشرطة الإسرائيلية بسبب تعرضهم بالضرب لمصور صحفي يعمل في وكالة أنباء الأناضول التركية.
وبحسب واشنطن بوست، نقل المصور مصطفى الخروف إلى المستشفى لعلاجه من إصابات تعرض لها بعدما حاول التقاط صور لفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في القدس الشرقية المحتلة بعد أكثر من شهرين على عملية طوفان الأقصى.اضافة اعلان
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها الضالعين في الواقعة أوقفوا على الفور عن العمل.
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر على الحادثة بالقول"نحن قلقون للغاية من جراء المشاهد المزعجة التي تظهر استخدام القوة ضد صحفي".
واعتبرت "لجنة حماية الصحفيين" في نيويورك أن الواقعة تندرج في إطار "نمط" لهجمات الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.
وقال مدير برامج اللجنة كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا إن "اللجنة تدعو السلطات الإسرائيلية إلى التوقف على الفور عن مهاجمة الصحفيين، ومحاسبة الضالعين في هذه الهجمات وتوفير حماية هناك حاجة ماسة إليها".-(بترا)
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