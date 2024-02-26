الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن تعلن التوصل إلى تفاهم بشأن اتفاق هدنة محتمل

مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان
مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان

أعلنت الولايات المتحدة مساء أمس الأحد أن المحادثات متعددة الأطراف التي جرت في باريس توصلت إلى "تفاهم" حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق سراح الأسرى مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب واشنطن تايمز.

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وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان لشبكة (سي إن إن) "اجتمع ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس وتوصلوا إلى تفاهم بين حول الملامح الأساسية لاتفاق، لكن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض بشأن تفاصيله".


وأضاف "نأمل أن نتمكن في الأيام المقبلة من الوصول إلى نقطة يكون فيها بالفعل اتفاق متماسك ونهائي".-(بترا)


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