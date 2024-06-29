 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن تقترح صياغة جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعمدة من الدخان تتصاعد في سماء غزة جراء غارات للاحتلال-(وكالات)
أعمدة من الدخان تتصاعد في سماء غزة جراء غارات للاحتلال-(وكالات)
ذكر موقع أكسيوس الإخباري، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة اقترحت صياغة جديدة على أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مسعى لإبرام الاتفاق.اضافة اعلان

وفيما تستمر المأساة الإنسانية في غزة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، عمليات بتغطية جوية في شمال غزة أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين في حي الشجاعية الذي قال سابقا؛ إنه بات خاليا من مقاتلي حركة حماس.

وعندما بدأت عملية الشجاعية الخميس، أفاد شهود ومسعفون بأنها أدت إلى سقوط كثير من الضحايا.

وجاء تجدد المعارك في شمال غزة بعد تصريحات الأحد، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أفاد بأن حدّة "المرحلة المكثّفة" من الهجوم الإسرائيلي على غزة تتراجع بعد قرابة تسعة شهور. ويتوقّع خبراء أن يطول أمد المرحلة المقبلة.

والجمعة أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، أنها تخوض معارك في حي الشجاعية وأنها استهدفت قوات إسرائيلية بقذائف هاون.

في الأثناء قال الدفاع المدني الفلسطيني إن قوات إسرائيلية استهدفت مقرّه خلال تقدّمها في غرب رفح.

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر "إكس" سكان الشجاعية الخميس، إلى الإخلاء الفوري "من أجل سلامتكم" داعيا إياهم للتوجه إلى المنطقة الإنسانية الواقعة على بعد قرابة 25 كيلومترا.-(رويترز + أ ف ب)
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