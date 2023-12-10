الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن توافق على بيع نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس السبت عن موافقتها على بيع إسرائيل بصورة طارئة 13 ألفا و981 طلقة دبابة عيار 120 ملم، ومعدات ذات صلة بقيمة 106.5 ملايين دولار، في قرار بعثت به للكونغرس.اضافة اعلان
وبحسب واشنطن تايمز، تأتي الصفقة في وقت يدور فيه سجال سياسي حاد حول الحرب في غزة، إذ يعطل جمهوريون طلبا لإدارة الرئيس جو بايدن بإقرار مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل وأوكرانيا، وسط انقسام في صفوف الديموقراطيين بشأن استخدام أسلحة أميركية ضد مدنيين فلسطينيين.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أنها خلصت إلى "وجود حالة طارئة تستدعي بيع حكومة إسرائيل فورا" الأسلحة، وبالتالي الإعفاء من مقتضيات المراجعة الاعتيادية في الكونغرس.
وشدّدت الوزارة على أن الأسلحة المنصوص عليها في صفقة البيع ستلم من مخزون الجيش الأميركي.
وعرقل أعضاء من الجمهوريين في مجلس الشيوخ أمس إقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار لفائدة أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة.-(بترا)
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