الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن: لا ندعم حاليا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

البيت الأبيض
البيت الأبيض
قال البيت الأبيض، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة لا تؤيد الدعوات التي تطلق حاليا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مشدّدا على وجوب الاستعاضة عنها بـ"توقفات مؤقتة" للأعمال الحربية لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب واشنطن بوست.اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو الصواب في الوقت الراهن"، مضيفا "لا ندعم وقف إطلاق النار حاليا.
إلى ذلك،أعرب البيت الأبيض عن "ثقته" بأن عدد شاحنات المساعدات الانسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، سيصل الى نحو 100 يوميا خلال الأيام المقبلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "المرحلة الأولى التي تحدثنا مع الإسرائيليين بشأنها هي محاولة (زيادة عدد الشاحنات) الى 100 شاحنة يوميا، ونحن واثقون من قدرتنا على بلوغ ذلك خلال الأيام المقبلة".-(بترا)
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