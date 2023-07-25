الثلاثاء 25 تموز 2023
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واقعة جديدة لحرق المصحف بالدنمارك.. والعراق يدين

أرشيفية
أرشيفية
 أقدم شخصان على حرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن، أمس، مما يزيد من احتمال تدهور العلاقات بين العراق والدنمارك.
ودهس أحد الشخصين على المصحف وأشعل فيه النار، واضعا علم العراق بجواره على الأرض.اضافة اعلان
وينتمي الشخصان لجماعة تطلق على نفسها اسم "الوطنيون الدنمركيون"، التي كانت قد قامت بواقعة مماثلة الأسبوع الماضي بثتها مباشرة على "فيسبوك".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزارة الخارجية قولها، إن العراق يدين حرق المصحف أمام سفارته. وأضافت الوكالة أن الوزارة تطالب سلطات الدول في الاتحاد الأوروبي "بإعادة النظر سريعا بما يسمى بحرية التعبير وحق التظاهر".
وشهدت إيران والعراق احتجاجات بعدما سمحت السلطات في الدنمارك والسويد بحرق نسخ من المصحف، بموجب قواعد حماية الحق في حرية التعبير.
وأضرم محتجون في العراق النار في سفارة السويد في بغداد، الخميس الماضي.
وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد، السبت، بدعوة من أحزاب مشاركة في الحكومة وفصائل مسلحة، احتجاجا على حرق مصاحف أو تمزيقها في السويد والدنمارك.
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، امس، أن الطاقم الدبلوماسي لبعثة الدنمارك غادر بغداد.
وقال الصحاف لـ"واع"، إن "الطاقم الدبلوماسي لبعثة الدنمارك في بغداد غادر الأراضي العراقية منذ يومين".-(وكالات)
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