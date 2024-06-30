 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزيرة خارجية ألمانيا: بدون مكياج سأبدو مثل حفار القبور

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن نفقات وزارتها على خدمات خبيرة مكياج ضد الانتقادات.


وقالت بيربوك في فعالية نظمتها عدة وسائل إعلام ألمانية إنه عند الظهور على شاشة التلفزيون يتعين وضع الماكياج بسبب الأضواء القوية، وأضافت: “وإلا فإنك ستبدو مثل حفار القبور، لأنك رمادي بالكامل”.

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وذكرت الوزيرة أنه خلال رحلاتها العديدة ليس لديها وقت للبحث عن خبيرة مكياج في مكان السفر، موضحة أن هذا ينطبق بشكل خاص على الرحلات الخارجية، وقالت: “لذلك فهذا أمر متعارف عليه – وبالمناسبة هذا موضوع مفضل للنقاش ليس فقط بالنسبة لي، بل النساء بوجه عام”.


وأوضحت بيربوك أنه نظرا لأنها تسافر كثيرا وتؤدي مهاما أيضا أثناء الليل، يتم الدفع مقابل خدمات المكياج وفقا لمقتضيات ظروف العمل، مؤكدة أن وزارة الخارجية تمتثل بذلك للوائح القانونية.

 



وبحسب بيانات سابقة من الوزارة، فإن تكلفة مرافقة خبيرة مكياج لبيربوك خلال مواعيد التصوير والمقابلات التلفزيونية في الداخل والخارج عام 2022 بلغت 136 ألفا و500 يورو. وكالات

 

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